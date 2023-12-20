Kıyafet verilmedi, iş bıraktılar

Haber Merkezi

Kocaeli’nde Kartepe Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan Tezcan Galvaniz fabrikasında çalışan işçiler, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve kışlık iş kıyafeti taleplerinin karşılanmaması nedeniyle iş bıraktı.

Dün sabah vardiyasına gelen işçiler, iş başı yapmadı. Makinelerin başında bekleyen işçiler patronun iş kıyafeti vermesini aksi halde üretim yapmayacaklarını belirtti. İşçiler, kışın ortasında yazlık elbiselerle üretim yapmak zorunda kaldıklarını ve soğuktan iş yapamaz hale geldiklerini söyledi. Patron ise işçilerin polis zoru ile fabrikadan çıkartılmasını istedi. ozgurkocaeli.com.tr’de yer alan habere göre, yazlık ve kışlık kıyafetler, çay saatleri gibi pek çok konuda sürekli sorun yaşayan Tezcan Galvaniz işçileri, ekim ayından itibaren patronun kışlık kıyafet vermesini bekliyor. Defalarca fabrikada örgütlü olan Öz Çelik-İş’e kıyafet talebinde bulunduklarını söyleyen işçiler bir cevap alamadığını belirtiyor. İşçiler kıyafetleri gelene kadar üretim yapmayacaklarını belirtirken, sendika ve patron arasında da görüşmeler devam ediyor.