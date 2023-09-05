Kız arkadaşını darp etmekle suçlanan futbolcu, milli takım kadrosundan çıkarıldı

Kız arkadaşını darp etmekle suçlanan Manchester United'lı futbolcu Antony, Brezilya Milli Takımı'nın kadrosunda çıkarıldı.

Ajax'tan Manchester United'a geçtiğimiz yaz 95 milyon euro karşılığında transfer olan Antony'nin eski kız arkadaşı Gabriela Cavallin, Antony'nin kendisini tehdit ve darp ettiğini söyledi.

Brezilya basınında çıkan haberlerde, Antony'nin Cavallin'i tehdit ettiğine dair birtakım WhatsApp mesajı görüntüleri yayımlandı.

Cavallin'in elinde ve başındaki yaraların da Antony'nin darp etmesi sonucu ortaya çıktığı ileri sürüldü.

Söz konusu iddiaların ardından Antony, Brezilya Milli Takımı'nın Bolivya ve Peru ile karşılaşacağı maçların kadrosundan çıkarıldı. Brezilya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Kamuoyuna yansıyan ve araştırılması gereken iddialar nedeniyle, anlatılanlar ışığında mağduru, oyuncuyu, Brezilya Milli Takımı'nı ve federasyonumuzu korumak amacıyla Antony'nin milli takımın kadrosundan çıkarıldığını duyuruyoruz" ifadelerine yer verildi.

Brezilya merkezli Globo Esporte'nin haberine göre Cavallin, haziran ayı başında Antony'i, 'aile içi şiddet, tehdit ve bedensel yaralanma' ile suçlayan bir polis raporunu basınla paylaşmıştı.

Cavallin, 20 Mayıs'ta Manchester United-Bournemouth karşılaşmasının ardından Antony'nin kendisine saldırdığını iddia etmişti. Konuyla ilgili yalnızca o dönemde konuşan Antony ise iddiaları yalanlamıştı.