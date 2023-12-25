Kızıl Goncalar'a bir engel de Aile Bakanlığı'ndan: Çekim izni iptal edildi

'Kızıl Goncalar' dizisinin çekimlerine uygulanan engeller sürüyor. Bu kez de dizinin bu sabah Okmeydanı Darülaceze'deki çekim izinleri iptal edildi.

FOX TV'nin yeni dizisi 'Kızıl Goncalar'ın çekimleri bir kez daha engellendi. 'Faniler' isimli bir tarikatın içinde ve çevresinde yaşananların anlatıldığı dizinin bu sabah Okmeydanı Darülaceze'de yapılması planlanan çekimleri iptal edildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin seti ikinci kez durdu, çekimler için yeni mekan arayışı başladı.

Dizi, geçen hafta yayınlanan ilk bölümünün ardından İsmailağa Cemaati tarafından hedef gösterilmişti.

İstanbul-Şişli’deki tanıtım afişlerine boyalı saldırı düzenlenmesinin ardından sette güvenlik önlemlerinin artırıldığı dizinin dün yapılması planlanan iki çekimi de aynı şekilde iptal edilmişti.

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, kamu baskısı ve RTÜK incelemesi gerekçesiyle iki mekan için alınan izinleri iptal etmişti.

Başrollerinde Özgü Namal ve Özcan Deniz'in yer aldığı dizinin 2'nci bölümü bugün saat 20.00'da yayınlanacak.