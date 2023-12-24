Kızıl Goncalar dizisinin konusu ne; neden hedef alınıyor?

Tarikatlar başta olmak üzere iktidar yanlılarının hedef tahtasına oturtmaya çalıştığı Kızıl Goncalar dizisinin mekan izinleri de RTÜK incelemesinin ardından iptal edildi. Peki tartışmaların odağındaki bu dizi, hangi konuyu, nasıl anlatıyor?

Fox TV’nin yeni dizisi Kızıl Goncalar, iktidar çevreleri tarafından dizisi hedef tahtasına konuldu.

Dizi önce İsmailağa Cemaati’ni rahatsız etti. İsmailağa Cemaati, dizinin kaldırılması için sosyal medya hesabından çağrı yaptı.

Hedef gösterilmesinin ardından RTÜK de dizi hakkında inceleme başlattı.

Günlerdir iktidara yakın medyanın hedefinde olan ve kaldırılması için çağrı yapılan dizinin afişine Şişli’de bulunan afişine boyalı saldırı düzenlendi.

Yandaş Yeni Şafak da “dindar insanların sahtekar ve bağnaz olarak tasvir edildiğini” savunarak diziyi hedef gösterdi. Benzer bir açıklama da KADEM’den geldi.

Kızıl Goncalar dizisi, son olarak daha önce anlaşma sağlanan iki mekanın iptaliyle karşılaştı. İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, kamu baskısı ve RTÜK incelemesi gerekçesiyle iki mekan için alınan izinleri iptal etti.

Peki Kızıl Goncalar dizisi ne anlatıyor?

Kızıl Goncalar’ın iktidar çevrelerinde rahatsızlık yaratmasının nedeni, tarikatların kamusal alandaki ve devlet dairelerindeki gücüne mercek tutması. Dizi bununla birlikte, tarikatların içinde insanlara yönelik baskıcı ve gaddar yaklaşımı da gözler önüne seriyor.

Örneğin dizide anlatılan tarikat, savcıların ve doktorların kararlarına etkide bulunuyor. Öte yandan bu tarikat, çocukların eğitim hakkını da engelliyor. Çocuklar imam-hatiplere bile gönderilmiyor. Bir tarikat mensubu, imam-hatipte çalışan türbanlı öğretmen kardeşini "kafir" olarak nitelendiriyor. Kendi içinde çocukları “eğiten” tarikatta, çocuğa yönelik şiddet ve çocuk yaşta evlilik de yaygın vakalar.

Tahmin edileceği gibi kadınlar da ağır baskı altında. Kadınların tarikatla bağlantılı işletmeler dışında çalışması yasak. Kocalarından başka herhangi bir erkekle de iletişimde bulunamıyorlar. Erkeğin elinden su bardağı almaları bile “günah” sayılıyor.

Tarikat içindeki erkekler ise başka kadınlarla ilişki yaşadıklarında tövbe edip kırbaç yiyerek hayatlarına devam edebiliyor.

Bununla birlikte tarikatla bağlantılı işletmeler, ticari açıdan etik dışı yöntemlerle çalışıyor. Tarikata bağlı bir börekçi, “halis tereyağı” kullandığını söylese de mutfağında aslında ucuz ve kalitesiz bir yağ çeşidini kullanıyor. Bunun doğru olmadığını söyleyen mensuplarını ise aşağılayarak kovuyor.

Dizi ayrıca Türkiye’deki siyasi polemiklere de gönderme yapıyor. Bir sahnede bir karakter başka bir karakter için “Yetmez ama evetçi vatan haini” eleştirisinde bulunuyor.

KIZIL GONCALAR HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Gold Film tarafından yapılan ve yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu Kızıl Goncalar’ın başrollerinde uzun yıllar sonra ekranlara dönen Özgü Namal ve Özcan Deniz yer alıyor.

Özgü Namal, tarikatın içinde nefes almaya ve kızı Zeynep’i bu karanlıktan kurtarmaya çalışan Meryem adlı karakteri, Özcan Deniz ise Atatürkçü bir doktor olan Levent’i canlandırıyor.

Kızıl Goncalar, Pazartesi akşamı Fox TV’de yayınlanıyor.