Kızıl Goncalar dizisinin yapım şirketinden açıklama

Kızıl Goncalar dizisinin yapımcısı Gold Film, dizi hakkında kamuoyundaki tartışmalara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada dizinin bir kurgu olduğu belirtilirken "Maksatlı yorumların takdirini değerli izleyicilerimize bırakıyoruz" denildi.

FOX TV’de yayınlanan ve Özcan Deniz ile Özgü Namal’ın başrollerini paylaştığı 'Kızıl Goncalar' dizisinin yapım şirketi Gold Film, dizi hakkındaki tartışmalarla ilgili yazılı açıklama yayımladı.

Yapım şirketinin açıklamasında dizinin belgesel veya haber dosyası olmadığı vurgulanırken "Kızıl Goncalar'da da hayatın içinde var olan doğru ve yanlış, iyi ya da kötü olma halleri bir kesime ya da gruba değil, dizilerdeki karakterlere atfedilerek anlatılmaktadır" denildi.

Açıklamada, diziye yönelik maksatlı yorumlar yapıldığı da belirtilirken "Beğenileri ve eleştirileri dikkate alarak saygıyla izliyor ve maskatlı yorumların takdirini değerli izleyicilerimize bırakıyoruz" ifadelerine yer verildi.

RTÜK, dün yaptığı açıklamada diziyle ilgili bazı şikayetler aldıklarını ve bunları 'kayıt altına aldıklarını' duyurmuştu.