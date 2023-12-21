RTÜK’ten Kızıl Goncalar dizisine gözdağı: “Şikayetler kayıt altına alındı”

RTÜK, ilk bölümü yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi hakkında yaptığı açıklamada, kuruma gelen şikayetlerin kayıt altına alındığını açıkladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Kızıl Goncalar dizisi hakkında gelen şikayetlerin kayıt altına alındığını duyurdu.

FOX TV’de yayınlanan ve Özcan Deniz ile Özgü Namal’ın başrollerini paylaştığı 'Kızıl Goncalar' dizisi, izleyici ile buluştu.

İlk bölümüyle gündem olan dizi hakkında sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklama yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin "FOX TV’de yayına giren son diziye ilişkin çağrı merkezimiz aracılığı ile vatandaşlarımızın şikayet bildirimleri titizlikle kayıt altına alınmaktadır. Tüm şikayetler, söz konusu yayın kuruluşunun denetimi ile sorumlu üst kurul uzmanlarımız tarafından incelenmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

FOX TV’de yayına giren son diziye ilişkin çağrı merkezimiz aracılığı ile vatandaşlarımızın şikayet bildirimleri titizlikle kayıt altına alınmaktadır.



Tüm şikayetler, söz konusu yayın kuruluşunun denetimi ile sorumlu üst kurul uzmanlarımız tarafından incelenmektedir.



Kamuoyuna… pic.twitter.com/keqV926p5O — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) December 21, 2023

HEDEF GÖSTERİLMİŞTİ

Dizi, yandaş ve gerici Yeni Şafak ve Akit gazeteleri tarafından da hedef gösterilmişti.

Her iki gazete de "İslam düşmanlığını her fırsatta gözler önüne seren FOX TV için sosyal medya harekete geçti. İslam'ı, Tarikat ve Ahileri hedef alan sözlere Müslümanlar sessiz kalmadı. Skandal dizi ve yayınları yüzünden 'RTÜK FOX TV İslam düşmanlığı yapıyor' ifadeleri ile RTÜK'e çağrı yapmıştı.