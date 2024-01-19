'Kızıl Goncalar'ın yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı

İktidara yakın tarikatların hedef gösterdiği ve RTÜK'ün 2 kez program durdurma cezası verdiği Kızıl Goncalar dizisinin üçüncü bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı.

İktidara yakın tarikatların yayınlandığı ilk bölümden beri hedef gösterdiği ve RTÜK'ün 2 kez program durdurma, yayıncı FOX TV'ye de 9 milyon TL idari para cezası verdiği dizi Kızıl Goncalar'ın üçüncü bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı.

22 Ocak Pazartesi yayınlanacak bölümün yayınlanan kısmında tarikat gölgesinde çocuk yaşta evlendirilen Meryem kendisine ilkokulun bile okutulmadığını söylerken Levent'in kızı Mira ile yaptığı konuşmaya yer verildi.