RTÜK Başkanı Şahin, 'Kızıl Goncalar'a uygulanan sansürü savundu: Hiç kimse milli ve manevi değerlerimizi küçümseyemez

Tarikatlar başta olmak üzere iktidar yanlılarının hedef göstermesinin ardından RTÜK'ün ceza verdiği 'Kızıl Goncalar' dizisiyle ilgili RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de konuştu. Sansürü savunan Şahin, "Hiç kimse Türk halkının millî ve manevi değerleriyle dalga geçemez" dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, FOX TV'de yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi hakkında konuştu.

Diziye 2 kez program durdurma, FOX TV'ye de 9 milyon TL idari para cezası veren kurumun başkanı, uyguladıkları sansürü savunarak "Hiç kimse Türk halkının millî ve manevi değerleriyle dalga geçemez. Değerlerimizi küçümseyemez" dedi.

'DAKİKA 1 GOL 1'

TV100’den yandaş gazeteci Hacı Yakışıklı’nın sorularını yanıtlayan RTÜK Başkanı Şahin, dizinin 'dakika 1 gol 1' yaptığını söyledi. Diziyi hedef gösteren Şahin, şöyle konuştu:

"RTÜK 1994 yılında kuruldu. RTÜK’ün tarihi boyunca bu denli şikâyet alan yapım hatırlamıyorum. 36 bine yakın vatandaşın tepkisi görmezden gelinebilir mi? Uzmanlarımız yapımı titizlikle ele aldı. Dizideki hassas noktaları belirledik, yayıncılık ilkelerine aykırı halleri tek tek çıkardık. Hiç kimse Türk halkının millî ve manevi değerleriyle dalga geçemez. Değerlerimizi küçümseyemez. Algı oyunlarıyla vatandaşlarımızı aşağılayamaz.

'SESSİZ KALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL'



Bizim görevimiz RTÜK olarak vatandaşlarımızın hakkını savunan 6112 sayılı yasayı uygulamaktır. Hiç kimsenin halkın bir bölümünü hakir görmeye hakkı yoktur. Gözümüzün içine baka baka yapılanlara karşı sessiz kalmamız mümkün değildir."