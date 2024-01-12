RTÜK Başkanı Şahin, 'Kızıl Goncalar'a uygulanan sansürü savundu: Hiç kimse milli ve manevi değerlerimizi küçümseyemez
Tarikatlar başta olmak üzere iktidar yanlılarının hedef göstermesinin ardından RTÜK'ün ceza verdiği 'Kızıl Goncalar' dizisiyle ilgili RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de konuştu. Sansürü savunan Şahin, "Hiç kimse Türk halkının millî ve manevi değerleriyle dalga geçemez" dedi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, FOX TV'de yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi hakkında konuştu.
Diziye 2 kez program durdurma, FOX TV'ye de 9 milyon TL idari para cezası veren kurumun başkanı, uyguladıkları sansürü savunarak "Hiç kimse Türk halkının millî ve manevi değerleriyle dalga geçemez. Değerlerimizi küçümseyemez" dedi.
'DAKİKA 1 GOL 1'
TV100’den yandaş gazeteci Hacı Yakışıklı’nın sorularını yanıtlayan RTÜK Başkanı Şahin, dizinin 'dakika 1 gol 1' yaptığını söyledi. Diziyi hedef gösteren Şahin, şöyle konuştu:
"RTÜK 1994 yılında kuruldu. RTÜK’ün tarihi boyunca bu denli şikâyet alan yapım hatırlamıyorum. 36 bine yakın vatandaşın tepkisi görmezden gelinebilir mi? Uzmanlarımız yapımı titizlikle ele aldı. Dizideki hassas noktaları belirledik, yayıncılık ilkelerine aykırı halleri tek tek çıkardık. Hiç kimse Türk halkının millî ve manevi değerleriyle dalga geçemez. Değerlerimizi küçümseyemez. Algı oyunlarıyla vatandaşlarımızı aşağılayamaz.
'SESSİZ KALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL'
Bizim görevimiz RTÜK olarak vatandaşlarımızın hakkını savunan 6112 sayılı yasayı uygulamaktır. Hiç kimsenin halkın bir bölümünü hakir görmeye hakkı yoktur. Gözümüzün içine baka baka yapılanlara karşı sessiz kalmamız mümkün değildir."
NE OLMUŞTU?
Seküler Atatürkçü Levent (Özcan Deniz) ve tarikat gölgesinde çocuk yaşta evlendirilen Meryem'in (Özgü Namal) hikayesini anlatan 'Kızıl Goncalar'ın afişlerine boyalı saldırı düzenlenmiş ve çekimler için verilen mekan izinleri de iptal edilmişti.
8 Aralık’ta ilk bölümünün yayınlanmasının ardından tarikatlar ve yandaş medya tarafından hedef gösterilen Kızıl Goncalar dizisi nedeniyle RTÜK, FOX TV'ye 9 milyon TL idari para cezası ve 2 kez program durdurma yaptırımı uygulamıştı. Kızıl Goncalar’ın, “toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılıklar” içerdiği savunulmuştu.
RTÜK’ün CHP’li üyesi Tuncer Keser, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Kızıl Goncalar’a ceza verilmesinin nedenlerinden birinin dizideki ‘börek sahnesi’ olduğunu belirtmişti.
Ankara Bölge İdare Mahkemesi cezayı onayladı ve 8 Ocak'ta dizinin yayın saatinde deprem belgeseli yayınladı.
Dizinin yeni bölümü 22 Ocak'ta yayınlanacak.