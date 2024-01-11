Çekim izinleri iptal edilmişti: 'Kızıl Goncalar'ın yeni mekanları sıfırdan kuruldu

Tarikatlar başta olmak üzere iktidar yanlılarının hedef göstermesinin ardından RTÜK'ün ceza verdiği 'Kızıl Goncalar'ın yeni mekanlarının büyük bir kısmı hazırlandı. Dizinin üçüncü bölümü 22 Ocak Pazartesi günü izleyicilerle buluşacak.

Yayımlandığı günden beri iktidara yakın medya ve tarikatlar tarafından hedef gösterilen 'Kızıl Goncalar' dizisi gündemdeki yerini koruyor.

Fox Tv ekranlarında izleyicilerle buluşan 'Kızıl Goncalar' dizisi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı iki mekanındaki çekim izinlerinin iptal edilmesinin ardından Beykoz Kundura Fabrikası’na taşınma kararı almıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yapım şirketi Gold Film, dizinin yeni mekanlarını Beykoz Kundura Fabrikası’nda sıfırdan kurdu.

Sanat yönetmeni Erol Taştan ve ekibi, 10 günde dekorların büyük bir kısmını hazırladı. Dergah sahnelerinde kadınların kullandığı bölümde çekimler başladı. Erkeklere ait bölüm de kısa süre içinde tamamlanacak.

'Kızıl Goncalar'ın üçüncü bölümü 22 Ocak Pazartesi seyirciyle buluşacak.

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NE OLMUŞTU?

Seküler Atatürkçü Levent (Özcan Deniz) ve tarikat gölgesinde çocuk yaşta evlendirilen Meryem'in (Özgü Namal) hikayesini anlatan 'Kızıl Goncalar'ın afişlerine boyalı saldırı düzenlenmiş ve çekimler için verilen mekan izinleri de iptal edilmişti.

8 Aralık’ta ilk bölümünün yayınlanmasının ardından tarikatlar ve yandaş medya tarafından hedef gösterilen Kızıl Goncalar dizisi nedeniyle RTÜK, FOX TV'ye 9 milyon TL idari para cezası ve 2 kez program durdurma yaptırımı uygulamıştı. Kızıl Goncalar’ın, “toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılıklar” içerdiği savunulmuştu.

RTÜK’ün CHP’li üyesi Tuncer Keser, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Kızıl Goncalar’a ceza verilmesinin nedenlerinden birinin dizideki ‘börek sahnesi’ olduğunu belirtmişti.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi cezayı onayladı ve 8 Ocak'ta dizinin yayın saatinde deprem belgeseli yayınladı.