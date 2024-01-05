'Kızıl Goncalar’a verilen ceza Le Monde’de

Tarikatlar başta olmak üzere iktidar yanlılarının hedef göstermesinin ardından RTÜK'ün program durdurma cezası verdiği ve iki mekandaki çekim izinleri iptal edilen 'Kızıl Goncalar' dış basında da yankı buldu. 'Kızıl Goncalar' verilen cezalara Fransa'nın Le Monde gazetesinde yer verildi.

Yayımlandığı günden beri iktidara yakın medya ve tarikatlar tarafından hedef gösterilen 'Kızıl Goncalar' dizisi gündemdeki yerini koruyor.

'Kızıl Goncalar' dizisine RTÜK’ün 2 kez program durdurma cezası vermesi ve mekan yasakları Fransa'nın Le Monde gazetesine de konu oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Türkiye’de ‘Kızıl Goncalar’ savaşı başlıklı yazıda şu satırlara yer verildi:

"İktidarın sarsılmaz destekçisi olan İslam cemaatlerine sert bir ışık tutan bu televizyon dizisi, muhafazakar çevrelerin öfkesini kışkırtıyor. Yeni televizyon dizisi Kızıl Goncalar iki haftadır Türk haberlerinin ön sayfalarında yer alıyor. Muhafazakar hükümet yanlısı medya, öfkeli haysiyet ile kırılgan uzlaşmazlık arasında tereddüt ediyor. Muhalefet ise başka bir çağdan kalma bir çeteyi kınayarak ifade özgürlüğü çağrısı yapıyor. İki bölümün RTÜK, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yasaklanması nedeniyle yayıncı kuruluşa ve özel kanal FOX’a ağır para cezası kesildi, yapımın kiraladığı birçok bina film ekiplerine kapatıldı."

En Turquie, la guerre des « Boutons rouges » https://t.co/gBNP6P6XB6 — Le Monde (@lemondefr) January 4, 2024

TAŞINMA KARARI

Fox Tv ekranlarında izleyicilerle buluşan 'Kızıl Goncalar' dizisi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı iki mekanındaki çekim izinlerinin iptal edilmesinin ardından Beykoz Kundura Fabrikası’na taşınma kararı almıştı.

RTÜK CEZA YAĞDIRMIŞTI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) geçtiğimiz hafta FOX TV, Halk TV, KRT, Sözcü Televizyonu, TELE1 ve TGRT'ye ceza yağdırmıştı.

8 Aralık’ta ilk bölümünün yayınlanmasının ardından tarikatlar ve yandaş medya tarafından hedef gösterilen Kızıl Goncalar dizisi nedeniyle RTÜK, FOX TV'ye yüzde 3 idari para cezası ve 2 kez program durdurma yaptırımı uygulamıştı. Kızıl Goncalar’ın, “toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılıklar” içerdiği savunulmuştu.

RTÜK’ün CHP’li üyesi Tuncer Keser, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Kızıl Goncalar’a ceza verilmesinin nedenlerinden birinin dizideki ‘börek sahnesi’ olduğunu belirtmişti.