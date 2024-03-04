‘Kızıl Ordu’ operasyonları sürüyor

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Almanya’da Kızıl Ordu Fraksiyonu (RAF) üyesi Daniela Klette’nin yakalanmasının ardından örgüte yönelik operasyonlar sürüyor. Operasyonlarını başkent Berlin’de yoğunlaştıran Alman polisi, RAF’ın üçüncü nesil üyelerinden iki kişiyi daha gözaltına aldı.

Aşağı Saksonya Eyaleti Polis Teşkilatı’nın açıklamasında, 130 polisin katıldığı operasyonla saha araması yapıldığı belirtilirken gözaltına alınan iki kişinin kimliğine dair bilgi paylaşılmadı. RAF’ın üçüncü nesil üyelerinden Klette, 30 yıldan uzun sürenin ardından geçen hafta Berlin’de yakalanmıştı.

Alman polisi, operasyonun RAF üyeleri Ernst-Volker Staub ve Burkhard Garweg'e yönelik arama çalışmalarının bir parçası olduğunu duyurmuştu.

Baader-Meinhof Grubu olarak da bilinen RAF, 1970’te Andras Baader, Gudrun Ensslin, Horst Mahler ve Ulrike Meinhof gibi tanınmış örgüt üyeleri tarafından kurulmuştu. 1970 ila 1990’lı yıllarda çok sayıda eyleme imza atan RAF, 1998’de kendini feshetmişti. 1972’de tutuklanan Andras Baader, 18 Eylül 1977 tarihinde Stuttgart-Stammheim cezaevindeki tek kişilik hücresinde ensesinden vurularak katledildi. Ulrike Meinhof 9 Mayıs 1976’da tecrit hücresinde intihar süsü verilerek öldürüldü. Örgütün "üçüncü kuşak" üyeleri olarak tanımlanan Klette, Staub ve Garweg, on yıllardır yakalanamazken Alman polisi insan avı başlatmıştı.