Kızılcık Şerbeti'nde iki karakter izleyiciye veda ediyor

Kızılcık Şerbeti dizisinde hikayeleri sona eren 'Ertuğrul' ve 'Mihri' karakterleri bu hafta yayınlanacak bölümle izleyicilere veda edecek.

Kızılcık Şerbeti dizisinde bu hafta iki oyuncu diziye veda edecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre hikayeleri biten 'Ertuğrul' karakterini canlandıran Kayra Şenocak ile Ertuğrul’un kızı 'Mihri’yi' canlandıran Gizem Yanık diziden bu hafta ayrılacak.

Altuntaş, Ertuğrul ve Mihri karakterlerinin seyirci sevdiği için sezon başında planlanandan daha uzun süre dizide kaldıklarını da ifade etti.