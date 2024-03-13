Kızılcık Şerbeti'nde iki karakter izleyiciye veda ediyor
Kızılcık Şerbeti dizisinde hikayeleri sona eren 'Ertuğrul' ve 'Mihri' karakterleri bu hafta yayınlanacak bölümle izleyicilere veda edecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Kızılcık Şerbeti dizisinde bu hafta iki oyuncu diziye veda edecek.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre hikayeleri biten 'Ertuğrul' karakterini canlandıran Kayra Şenocak ile Ertuğrul’un kızı 'Mihri’yi' canlandıran Gizem Yanık diziden bu hafta ayrılacak.
Altuntaş, Ertuğrul ve Mihri karakterlerinin seyirci sevdiği için sezon başında planlanandan daha uzun süre dizide kaldıklarını da ifade etti.