'Kızılcık Şerbeti'nde senaryo değişiyor' iddiası: Yapımcı yanıt verdi

Kızılcık Şerbeti'nde 'Abdullah' karakterini canlandıran usta oyuncu Settar Tanrıöğen'in beyin kanaması geçirmesi nedeniyle senaryonun değişeceği iddia edilirken, yapımcı Faruk Turgut'tan açıklama geldi. Senaryo değişikliğinin doğru olmadığını belirten Turgut, herhangi bir kararın alınmadığını kaydetti.

Kızılcık Şerbeti' dizisinde 'Abdullah' karakterini canlandıran usta oyuncu Settar Tanrıöğen'in beyin kanaması geçirmesinin ardından senaryonun değişeceği iddia edildi.

Tanrıöğen'in dizideki rol arkadaşı Aliye Uzunatağ, Nişantaşı'nda karşılaştığı basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Uzunatağ "Çok üzgünüz çok. Henüz yoğun bakımda... Settar'ın gelişini bekleyeceğiz. Senaryoda değişiklik olacak" ifadelerini kullandı.

YAPIMCIDAN AÇIKLAMA

Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, senaryonun değişeceği iddiasına yanıt verdi.

Odatv'ye konuşan Turgut, "senaryo değişikliğinin doğru olmadığını" söyledi.

Senaryonun normal akışta devam ettiğini ve bu bölümlerin önceden çekilmiş olduğunu söyleyen Faruk Turgut, Settar Tanrıöğen’in Pazartesi günü normal odaya çıkmasının beklendiğini açıkladı.

Settar Tanrıöğen’in normal odaya çıkmasının ardından iyileşme sürecinin takip edeceklerini söyleyen Turgut, senaryo ve dizinin geleceği ile ilgili verilmiş bir karar ya da konuşulmuş bir durum olmadığının altını çizdi.