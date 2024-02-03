Settar Tanrıoğen'in sağlık durumu ve Kızılcık Şerbeti hakkında açıklama

'Kızılcık Şerbeti' dizisinin setinde beyin kanaması geçiren ve tedavisine yoğun bakımda devam eden Settar Tanrıöğen'in rol arkadaşı Aliye Uzunatağan, "Settar'ın gelişini bekleyeceğiz. Senaryoda değişiklik olacak" dedi.

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde 'Abdullah' karakterini canlandıran usta oyuncu Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirdikten sonra 2 kez ameliyat geçirdi. Tanrıöğen, yoğun bakımda tutulmaya devam ediyor.

Tanrıöğen'in dizideki rol arkadaşı Aliye Uzunatağ, Nişantaşı'nda karşılaştığı basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Uzunatağ "Çok üzgünüz çok. Henüz yoğun bakımda... Settar'ın gelişini bekleyeceğiz. Senaryoda değişiklik olacak" ifadelerini kullandı.