'Kızılcık Şerbeti'ndeki karakter için internet sitesi açıldı: "Fatih'i tokatla"

‘Kızılcık Şerbeti’ dizisinde Doğukan Güngör'ün canlandırdığı çocuğunun velayetini eşinden zorla alan ‘Fatih’ karakteri için ‘Fatihi.tokatla.com’ diye bir site açıldı. Oyuncu Güngör, "Bu kadarını beklemiyordum" yorumunu yaptı.

Her cuma akşamı Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve reyting ölçümlerinde üst sıralarda yer alan Kızılcık Şerbeti dizisi, 2'nci sezonuyla birlikte yine televizyonun en çok konuşulan yerli yapımları arasına girdi.

Dizide Doğukan Güngör'ün canlandırdığı ve kendisinden boşanmak isteyen eşinden, çocuğunun velayetini almak için başvurduğu yöntemler izleyici tarafından tepki çeken Fatih karakteri için internet sitesi açıldı.

Güngör'ün canlandırdığı karaktere tepki gösteren bir grup "Fatihi.tokatla.com" diye bir site açtı.



Sitenin kendisine gönderilmesiyle tepkisini gizleyemeyen oyuncu, "Bu kadarını beklemiyordum" yorumunu yaptı.