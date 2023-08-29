'Kızılcık Şerbeti'nin RTÜK cezası iptal edildi

Geçen sezon 5 kez yayın durdurma cezası alan Show TV dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin kalan cezasını Ankara 22. İdare Mahkemesi ağır bularak iptal etti.

Ankara 22. İdare Mahkemesi, geçen sezon 5 kez yayın durdurma cezası alan 'Kızılcık Şerbeti' dizisine verilen cezayı ağır bularak iptal etti.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Show Tv ekranlarında izleyicilerle buluşan ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisinin 2'nci sezon çekimleri yarın başlıyor. Geçen sezon 5 kez yayın durdurma cezası alan dizinin kalan cezasını Ankara 22. İdare Mahkemesi ağır bularak iptal etti.

Dizide oyuncu Ceren Karakoç’un hayat verdiği Nursema karakterinin zorla evlendirildiği erkek tarafından camdan itildiği sahneye kadına şiddet öğesi içerdiği gerekçesiyle Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından idari para ve 5 kez yayın durdurma cezası verilmişti. Cezanın 2 haftalık bölümü uygulanmış, dizinin yayın saatinde RTÜK’ün gönderdiği belgeseller Show TV’de yayınlanmıştı.

Avukat Hakan Ayranpınar’ın temsil ettiği Gold Film, karara itiraz etti. Ankara 22. İdare Mahkemesi, Gold Film‘in açtığı davada verilen cezayı ağır bularak iptal etti.