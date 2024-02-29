Kızılcık Şerbeti'nin yeni Abdullah'ından sette ilk kare
Settar Tanrıöğen yerine diziye gelen ve Abdullah karakterini canlandıracak Ahmet Mümtaz Taylan'ın setteki ilk fotoğrafı paylaşıldı
Sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılan Settar Tanrıöğen yerine kadroya dahil edilen ve 'Abdullah' karakterini canlandıracak Ahmet Mümtaz Taylan'ın, setten ilk karesi paylaşıldı.
Fotoğraf, Kızılcık Şerbeti'nin resmi X hesabından paylaşıldı.
Paylaşımda, "Ahmet Mümtaz Taylan #KızılcıkŞerbeti'nde!" ifadesi yer aldı.
Ahmet Mümtaz Taylan #KızılcıkŞerbeti'nde! @showtv @taylan1789— Kızılcık Şerbeti (@kizilcikshowtv) February 29, 2024
🔗Haber için: https://t.co/HeUM8S305X pic.twitter.com/axp70GABK1
Dizinin hesabından 3 gün önce yapılan açıklamada, sette beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrıldığı ve 'Abdullah Ünal' karakterini Ahmet Mümtaz Taylan'ın canlandıracağı duyurulmuştu.