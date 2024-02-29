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Kızılcık Şerbeti'nin yeni Abdullah'ından sette ilk kare

Settar Tanrıöğen yerine diziye gelen ve Abdullah karakterini canlandıracak Ahmet Mümtaz Taylan'ın setteki ilk fotoğrafı paylaşıldı

Medya
  • 29.02.2024 12:47
  • Giriş: 29.02.2024 12:47
  • Güncelleme: 29.02.2024 13:14
Kaynak: Haber Merkezi
Kızılcık Şerbeti'nin yeni Abdullah'ından sette ilk kare

Sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılan Settar Tanrıöğen yerine kadroya dahil edilen ve 'Abdullah' karakterini canlandıracak Ahmet Mümtaz Taylan'ın, setten ilk karesi paylaşıldı.

Fotoğraf, Kızılcık Şerbeti'nin resmi X hesabından paylaşıldı.

Paylaşımda, "Ahmet Mümtaz Taylan #KızılcıkŞerbeti'nde!" ifadesi yer aldı.

Dizinin hesabından 3 gün önce yapılan açıklamada, sette beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrıldığı ve 'Abdullah Ünal' karakterini Ahmet Mümtaz Taylan'ın canlandıracağı duyurulmuştu.

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