"Kızılcık Şerbeti" yılın reyting rekorunu kırdı

Gold Film imzalı 'Kızılcık Şerbeti' dizisi, dün akşam ekrana gelen bölümüyle sezonun en yüksek AB reyting oranına ulaştı. Dizi sosyal medyada da 3 saat dünya gündeminde kaldı.

Show TV'nin Gold Film imzalı dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam (15 Aralık) ekrana gelen bölümüyle bu sezonun en yüksek AB reyting oranına ulaştı.

'Kızılcık Şerbeti', AB grubunda 13.53 izlenme oranı ile 34.77 izlenme payı, ABC1 20+’da 11.81 izlenme oranı 27.15 izlenme payı, Total grubunda 8.90 izlenme oranı 21.13 izlenme payı alarak ilk 100 program arasında birinci sıraya yerleşti.

Total'de 1.sırada "Kızılcık Şerbeti", 2. sırada Star TV'de yayınlanan "Yalı Çapkını", 3.sırada Atv'de ekrana gelen "Esra Erol'da" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Kızılcık Şerbeti", 2.sırada "Kızılcık Şerbeti" dizisinin özeti, 3.sırada "Yalı Çapkını" yer aldı.

3 SAAT DÜNYA GÜNDEMİNDE KALDI

"X" sosyal medya hesabındaki 'Kızılcık Şerbeti' etiketi ise dünya gündeminde 3 saat 40 dakika TT (Trend Topic) listesinde kaldı.

Dizi, Kızılcık Şerbeti, Alev ve Nilay etiketleri ile 11 saat, Rüzgar 5 saat, Kıvılcım, Pembe ve Doğa ise 4 saat X’in TT listesinde yer alarak rekor beğeni ve yorum sayısına ulaştı.

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı’nın paylaştığı dizi, cuma akşamları izleyicilerle buluşuyor.