Kızıldeniz kızışıyor

ABD Husilerin artan saldırılarına karşı Kızıldeniz’de çokuluslu misyon başlattı. Husiler meydan okurken İran 55 bin kişilik deniz milis gücü oluşturdu.

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ABD yönetimi, Yemen’deki Husilerin Kızıldeniz'de uluslararası gemilere yönelik artan saldırılarına karşı çokuluslu bir misyon kurulduğunu açıkladı. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin yaptığı yazılı açıklamada, Husilerin Kızıldeniz'de artan saldırılarının serbest ticaret akışını tehdit ettiğini, masum denizcileri tehlikeye attığını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti. Misyonda ABD'yle birlikte 10 ülke bulunuyor.

Husilerin üst düzey isimlerinden Muhammed El Bukhaiti ABD’nin hamlesine yanıt geldi "Deniz ittifakı kurulsa da kurulmasa da Filistin meselesinde tavrımız değişmeyecek" diyen El Bukhati, İsrail gemilerini ve İsrail'e giden gemileri hedef almaya devam edeceklerini söyledi.

TAHRAN’DAN DENİZ GÜCÜ

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise 55 bin kişilik deniz milisleri oluşturduklarını duyurdu. Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, deniz seferberlik güçlerini ilk olarak Basra Körfezi'nde oluşturduklarını, bir sonraki aşamada ise ülkenin kuzeyindeki sularda kurmayı planladıklarını belirtti. Tengsiri, seferberlik güçlerine ait teknelerin 107 milimetrelik roketlerle donatıldığı bilgisini verdi.

İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, geçen hafta ABD'nin Kızıldeniz görev gücü planıyla ilgili "Kimse bizim üstün olduğumuz bir bölgede hamle yapamaz. Eğer böyle mantıksız bir hamle yaparlarsa, olağanüstü sorunlarla karşı karşıya kalacaklar" demişti.

İran destekli Husiler, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına karşılık olarak Kızıldeniz’de İsrail ile bağlantılı ticari gemileri hedef almaya başlamıştı. Alman Hapag-Lloyd, Danimarkalı A.P. Moller-Maersk taşımacılık şirketleri ile petrol devi BP, saldırılar nedeniyle Kızıldeniz’deki sevkiyatlarını durdurmuştu.

GAZZE SALDIRI ALTINDA

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılar devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 19 bin 667'ye yükseldiğini açıkladı. İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombaladığı, saldırıda onlarca ölü ve yaralı olduğu bildirildi. İsrail’in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 25 Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi.