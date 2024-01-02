Kızıldeniz krizi fiyatları tetikliyor: Petrolde yükseliş tam gaz

Petrol fiyatlarında, Kızıldeniz'deki gelişmelerin ardından bölgede artan tansiyonun etkisiyle başlayan yükseliş sürüyor. Brent petrolün varili, bugün uluslararası piyasalarda 78,62 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ​​​78,62 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 77,98 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,04 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.53 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,05 artışla 78,62 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Kızıldeniz'deki gelişmelerin ardından bölgede artan tansiyon etkili oldu.

Kızıldeniz'de, ABD güçleri ile Yemen'deki İran destekli Husiler arasında gerilim artarken, ABD ve İran'ın Kızıldeniz'de karşı karşıya geldiğine yönelik haber akışı petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor.

KIZILDENİZ KRİZİ

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, İran donanmasının 94. Deniz Filosu komutasındaki "Elburz" savaş gemisi uluslararası sulardaki düzenli görevlerin bir parçası olarak Babu'l Mendeb Boğazı'nı geçerek Kızıldeniz'e girdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), pazar günü sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'in güneyinde Husilerin kontrolündeki bölgeden bir ticari gemiye fırlatılan 2 gemisavar balistik füzenin düşürüldüğünü bildirmişti.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, X sosyal medya platformundaki paylaşımında ise "Kızıldeniz'deki düşman ABD kuvvetleri, Yemen deniz kuvvetlerine (Husilere bağlı) ait üç bota saldırdı. Saldırıda mürettebattan 10 kişi öldü veya kayboldu." ifadesini kullanmıştı.

ÇİN'DE TALEP ARTIŞI

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de beklenen talep artışı da fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Çin'de Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan karantina tedbirlerinin kaldırılmasından sonraki ilk yılbaşı tatilindeki hareketliliğin artması ve Çin hükümetinin büyümeyi desteklemek adına ekonomik teşvikleri artıracağı beklentileri, güçlü talep öngörülerini besliyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yeni yıl konuşmasında, ekonomik aktiviteyi ve istihdam yaratmayı güçlendirme sözü verdi. Bugün açıklanan verilere göre de Çin'de Caixin imalat sanayi PMI 50,8 ile beklentileri aştı.

Brent petrolde teknik olarak 78,65 ile 78,80 dolar aralığının direnç, 78,50 ile 78,35 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.