Kızını sosyal medyada 'satılığa çıkaran' erkek, canlı yayında fiyat da vermiş

17 yaşındaki kızı D.K.'nin 4 yıl önce fotoğrafını paylaşarak, "Bu kız satılık" yazan Y.D.'nin, geçen yıl da sosyal medya hesabından kızı için 250 lira fiyat verdiği canlı yayına ait görüntüler ortaya çıktı.

Y.D. isimli kişinin, 4 yıl önce sosyal medya hesabında "Bu kız satılık" notuyla fotoğrafını paylaştığı 17 yaşındaki kızı için 250 bin lira fiyat verdiği canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı.

Konya'da yaşadıkları sırada tanışan 17 yaşındaki O.K. ile D.K.'nin, ailelerinin onayıyla 3 Ağustos'ta resmi nikahları kıyıldı. Çocuklar, 19-21 Ekim tarihleri arasında olmak üzere, damadın memleketi Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yapacakları düğün için hazırlıklara başladı. Damat tarafı, bu süreçte kız çocuğunun babasına 250 bin lira para verdi. Aileler, 19 Ekim'de Susurluk'ta bir araya geldi.

İddiaya göre, düğünün 2'nci günü D.K.'nin ailesi, takı töreninin ardından yakınlarının öldüğünü söyleyip, Konya'ya dönmek istedi. Ailenin aceleci tavırlarından şüphelenen damadın ailesinin, takıların bırakılmasını istemesi üzrine taraflar arasında arbede çıktı. Damadın ailesi, düğünde takılan altınların bir kısmını geri aldı, bir kısmı ise kız çocuğunun üzerinde kaldı.

Düğünü terk edip, ailesiyle Susurluk'taki akrabalarının yanına giden D.K., bir gün sonra O.K.'nin yanına dönerek, ailesinin daha önce de kendisini başkalarıyla evlendirmek isteyip dolandırdığını söyledi, şikayetçi olacağını anlattı.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Damadın ailesiyle Susurluk İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden D.K., burada ifadesini değiştirerek, silah zoruyla alıkonulduğunu ve darbedildiğini söyleyip, O.K.'nin ve onun ailesinden şikayetçi oldu. D.K., emniyetteki ifadesinin ardından ailesiyle Konya'ya döndü. Damat tarafı da 1 milyon lira zarara uğradıklarını belirterek, avukatları aracılığıyla, 'yağma' suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. D.K.'nin, ailesinin kendisini düğünde takıları alıp kaçmak üzere zorla evlendirdiğini, daha önce de başkasıyla bu şekilde evlendirdiklerini, ablası İ.D.'nin de 3 defa evlendirilip, düğün sırasında takılarla birlikte kaçırıldığı iddia edildi.

ÇOCUK DEVLET KORUMASINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, D.K.'nin babası Y.D.'nin, 2019'da henüz 13 yaşında olan kızının fotoğrafını, "Bu kız satılık" mesajıyla sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Y.D., kızının fotoğrafını sosyal medyada şaka amacıyla paylaştığını söylerken, D.K., Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından devlet korumasına alındı.

CANLI YAYIN AÇMIŞ

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Y.D.'nin 27 Temmuz 2022'de de sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında, kızı için fiyat verdiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, ailesiyle birlikte pikniğe giden Y.D.'nin, açtığı canlı yayında, mangal yapan kızı D.K.'yi göstererek, "Aha benim kızım, 250 kayme kızım. Mangalı iyi yapar, 250 kayme" dediği görüldü. Mangal başındaki D.K.'nin de babasının sözleri üzerine cep telefonu kamerasına baktığı anlar görüntüye yansıdı.