Kızının davasının izinde

Haber Merkezi

Sur'da sokağa çıkma yasakları döneminde katledilen 16 yaşındaki kızı Rozerin'i anlatan Fahriye Çukur, "Gülüşü aklımdan çıkmıyor. Sağ olduğum sürece kızımın haklılığını savunup, davasından vazgeçmeyeceğim." dedi.

Diyarbakır'ır Sur ilçesinde 2015-2016 yılları arasında ilan edilen sokağa çıkma yasaklarının üzerinden uzun bir süre geçse de yasak sürecinde yaşananlar kent sakinlerinin hafızasında halen canlı duruyor. Rozerin Çukur da henüz 16 yaşındayken 8 Ocak 2016’da keskin nişancılar tarafından hedef alındı. Çukur'un faillerinin yargılanması için yapılan suç duyurusuna dair “kovuşturmaya yer yoktur” kararı verildi. Üst mahkemelere yapılan başvurular reddedildi. 18 Kasım 2020'de Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yapılan başvurudan geçen süreye rağmen nihai bir karar çıkmadı.

'GÜLÜŞÜ AKLIMDAN HİÇ ÇIKMIYOR'

Kızı Rozerin'in katledilmesinin üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen acılarının halen taze olduğunu belirten Fahriye Çukur, MA'ya yaptığı açıklamada "Bizim çocuklarımız kendi doğdukları, büyüdükleri, okula gittikleri sokaklarda öldürüldüler. Bu bir zulümdür. Her zaman kızımın haklılığını savunacağım. Kızımın elinde silah yoktu. Lise son sınıf öğrencisiydi. Elinde çantası, defteri, kalemi vardı. Sağ olduğum sürece kızımın davasından vazgeçmeyeceğim. Kızımın hesabını soracağım." diye konuştu.