KKM’de düşüş hızlandı: 44 milyar TL’lik çıkış

Ekonomi Servisi

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki erime geçen hafta yeniden hız kazandı. Buna göre KKM geçen hafta 44 milyar TL azalırken Merkez Bankası, likidite yönetimine yönelik yeni bir adım daha attı. Geçen günlerde KKM ve DTH’larda zorunlu karşılık düzenlemesi yapan banka, önceki gün de kotasyonlu swapta limit düzenlemesine gitti.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 1 milyar 232 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 805 milyon dolar yükselirken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 427, milyon dolar artış gösterdi. Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 26 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 930 milyon dolar azalışla 137 milyar 161 milyon dolara geriledi. TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. Buna göre, 26 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 212 milyon dolar azalışla 89 milyar 154 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 19 Ocak'ta 90 milyar 366 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu dönemde altın rezervleri 282 milyon dolar artışla 47 milyar 725 milyon dolardan 48 milyar 7 milyon dolara yükseldi.