Klasik ve çağdaş oyunlar Şehir Tiyatroları’nda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 9 oyunla seyirci karşısında. Bu hafta tiyatroseverleri Tolstoy’dan Molière’e, Özen Yula’dan Deniz Altun’a klasik ve çağdaş yazarların eserlerinin ön planda olduğu zengin bir repertuvar bekliyor.

SAVAŞ VE BARIŞ

Savaş ve muharebelerin, Napolyon ve Kutuzov gibi tarihi şahsiyetlerin arka fonu oluşturduğu oyunda, aşk hikâyeleri, kişisel zaaflar, aile içi çatışmalar ve kayıplar toplumun genelinden oyundaki her bir karaktere kadar uzanan bir panorama oluşturur. Lev Tolstoy’un yazdığı, Eva Mahkovic’in uyarladığı, Aslı Önal’ın çevirdiği, Aleksandar Popovski’nin yönettiği oyun, 27-30 Aralık arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

TARTUFFE

Oyun zengin bir adamın, ailesindeki ve çevresindeki kimseyi dinlemeden sahtekâr bir sofu ile hem kendi hem de çevresindekilerin hayatını beter etmesini anlatır. Molière’in yazdığı, Orhan Veli Kanık’ın çevirdiği, Yiğit Sertdemir’in yönettiği oyun 27-30 Aralık arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.

HAYAT DER GÜLÜMSERİM

Oyunda anlatılmaya değer bulunmayan farklı sınıflardan kadınların sıcak ve aşina hayat hikâyeleri, aktarılır. Özen Yula’nın yazıp yönettiği oyun, 27-30 Aralık arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

AY, CARMELA!

İspanya’da milliyetçiler ve cumhuriyetçiler arasında geçen iç savaş dönemini anlatan oyunun yazarı Jose Sanchis Sinisterra. Yalçın Baykul’un çevirdiği, Naşit Özcan’ın yönettiği oyun, 27-30 Aralık arasında Ümraniye Sahnesi’nde.

GÜL’E AĞIT

Oyun ailesi tarafından öldürülerek Türkiye'de işlenen töre cinayetlerinin simgesi haline gelen Güldünya’nın hikâyesi ekseninde namus, töre ve ahlak kavramlarını sorguluyor. Deniz Altun’un yazdığı Özgür Kaymak’ın yönettiği oyun, 27-30 Aralık arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.

KUĞUNUN ŞARKISI

Anton Çehov’un tek perdelik kısa oyunlarından biri olan Kuğunun Şarkısı’nda, yaşlı ve yalnız bir aktörün geçmişiyle yüzleşmesine, hayatını sorgulamasına, pişmanlıklarına ve aradan geçen onca yıla rağmen, hâlâ, hayatta en iyi yaptığı şeye, aktörlüğe tutunmaya çalışmasına tanık oluyoruz. Bora Seçkin’in yönettiği oyun 27-30 Aralık arasında Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde.

BİR HALK DÜŞMANI

Kentin yegâne gelir kaynağı olan kaplıcalarla ilgili araştırmasından şüphelerini haklı çıkartan bir sonuç alan Dr. Stockman’ın mücadelesi, Ibsen’in güçlü kalemiyle, “halkın yararı” sayılan şeyin, çıkar prizmasında şekil değiştirmesini anlatan bir “mesel”e dönüşüyor. Dilek Başak Carelius’un çevirdiği, Orhan Alkaya’nın yönettiği oyun 27-30 Aralık arasında Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde.

SİVRİSİNEKLER

Büyük Hadron Çarpıştırıcısı7nda çalışan Alice'in kendisi gibi bilim insanı olan kocası, çocukları Luke küçükken ortadan kaybolmuştur ve bu onların hayatındaki kara deliktir. Lucy Kirkwood’un yazdığı, Ali Gökmen Altuğ’un yönettiği oyun 27-30 Aralık arasında Müze Gazhane Meydan Sahne’de.

GEÇİT

Çıktıkları yolculukta dağ başında mola veren bir ağa ve maraba arasındaki ilişki aslında insanlığın varlığından beri mücadele ettiği mülkiyetçilik ve ezen-ezilenlerin hikâyesinin özeti gibidir. Cem Düzova’nın yazdığı Nihat Alptekin’in yönettiği oyun 30 Aralık'ta Beylikdüzü Yakuplu Rasim Öztekin Sahnesi’nde.