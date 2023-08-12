Klavye hareketleri takip edilen kişi işten çıkarıldı

Personelinin belirli saatlerde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek amacıyla klavye takip teknolojisini kullanan bir sigorta şirketi, Suzie Cheikho isimli kadın çalışanını işten çıkardı.

Avustralya'nın en büyük sigorta şirketlerinden 'Insurance Australia Group', klavye takip teknolojisini kullanarak Suzie C. isimli kadını işten çıkardı. Suzie Cheikho'nun 'haksız işten çıkarma' başvuru da Adil Çalışma Komisyonu (FWC) tarafından reddedildi.

NewYorkPost gazetesinde yer alan habere göre şirket, Suzie Cheikho isimli çalışanının evden çalışma sürecinde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek amacı ile klavye dinleme (keystroke) teknolojisini kullandı.

FWC belgelerine göre Cheikho, teslim tarihlerini yetiştiremediği işler, kaçırdığı toplantılar, iş devamsızlığı ve patronlarının kendisine ulaşamadığı gerekçeleriyle işten çıkarıldı.

Cheikho, şirkette sigorta belgelerinin oluşturulması, zaman çizelgelerinin takibi ve 'evden çalışma uyumluluğunun' izlenmesinden sorumluydu.