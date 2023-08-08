Zoom, çalışanlarının ofise dönmesini istiyor

Covid-19 salgını döneminde popülerleşen çevrim içi video konferans uygulaması Zoom, şirketin herhangi bir ofisine 80 kilometre uzaklık içinde yaşayan çalışanlarının, haftada en az 2 gün ofisten çalışması gerektiğini duyurdu.

Pandemi döneminde popülerleşen ve özellikle birbirine uzakta yaşayan insanların toplanması için kullanılan çevrim içi video konferans uygulaması Zoom, şirketin herhangi bir ofisine 80 kilometre uzaklık içinde yaşayan çalışanlarının, haftada en az 2 gün ofisten çalışmasını istediğini duyurdu.

BBC'nin haberine göre, Covid-19 salgını ile kullanımı artan ve uzaktan yapılan konferanslar, iş görüşmeleri için kullanılan Zoom, kendi çalışanları için yeni bir karar aldı.

Zoom'dan yapılan açıklamada, hibrit çalışma modelinin çalışanlar için en etkili çalışma şekli olduğu ve yeni sistemin aşamalı olarak ağustos ve eylül itibarıyla uygulanmaya başlayacağı bildirildi.

Açıklamada, herhangi bir ofise 80 kilometre uzaklıktaki herkesin, haftada en az 2 kez ofise gitmesini sağlayacak yeni sistemin şirketi daha iyi bir konuma getireceği, çalışanları verimlerini artırmaya yönelik desteklemeye devam edileceği vurgulandı.

Wall Street Journal'ın 2022’de açıkladığı verilerde, şirketin çalışanlarının yüzde 75'inin uzaktan, yüzde 24'ünün hibrit şekilde çalıştığı ve yalnızca yüzde 1'inin normal çalışma sistemini uyguladığı kaydedilmişti.