Kobani davasında karar seçim sonrasına bırakıldı

18'i tutuklu 108 sanığın yargılandığı Kobani davasında karar duruşması 17 Nisan'da yapılacak.

Aralarında Selahattin Demirtaş, Figden Yüksekdağ, Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel gibi eski HDP'li yöneticilerinin ve Kürt siyasi hareketinin önde gelen isimlerinin yargılandığı Kobani davasında karar duruşması 17 Nisan'da yapılacak.

18'i tutuklu 108 kişinin yargılandığı davada 14 Nisan 2023'te savcılığın esasa ilişkin sunduğu 5 bin 267 sayfalık mütalaasına karşı savunmalar bugünkü duruşmayla tamamlandı.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklardan bazıları, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken diğer sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Sanıkların son sözlerinin dinlenilmesinin ardından ara kararı açıklayan mahkeme, dava dosyasının hükmün hazırlanıp açıklanması için incelenmeye alınmasına hükmetti.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, hükmü açıklamak üzere davayı 17 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 10.00'a erteledi.

Karar duruşması, Sincan Cezaevi'ndeki salonda görülecek.

36 SANIK İÇİN EN AZ BİR KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR

36 sanık için en az bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi cezası istenen davada savcı, mütalaasını 14 Nisan 2023'te açıklamıştı.

5 bin sayfalık mütalaada sanıklar Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ Şenoğlu, Ahmet Türk, Bircan Yorulmaz, Ali Ürküt, Alp Altınörs, Altan Tan, Ayhan Bilgen, Ayla Akat Ata, Aysel Tuğluk, Ayşe Yağcı, Bircan Yorulmaz, Bülent Barmaksız, Cihan Erdal, Nazmi Gür, Dilek Yağlı, Emine Ayna, Sırrı Süreyya Önder, Gülser Yıldırım, Gültan Kışanak, Günay Kubilay, İsmail Şengül, Zeki Çelik, Pervin Oduncu, Sebahat Tuncel, Zeynep Karaman, İbrahim Binici, Can Memiş, Gülfer Akkaya, Berfin Özgü Köse, Emine Beyza Üstün, Meryem Adıbelli, Sibel Akdeniz, Mesut Bağcık, Nezir Çakan ve Aynur Aşan'ın "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Ayrıca sanıklar Demirtaş, Şenoğlu, Türk, Yorulmaz, Ürküt, Altınörs, Tan, Bilgen, Ata, Tuğluk, Yağcı, Yorulmaz, Barmaksız, Erdal, Gür, Yağlı, Ayna, Önder, Yıldırım, Kışanak, Kubilay, Şengül, Çelik, Oduncu, Tuncel ve Karaman'ın, aralarında Yasin Börü'nün de bulunduğu 6 kişinin öldürülmesine ilişkin "nitelikli insan öldürme" suçundan 6'şar kez daha ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması talep edildi.