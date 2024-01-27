Kobe'den sonra ilk: Doncic'den 73 sayı

Dallas Mavericks'in yıldız oyuncusu Luka Doncic, dün akşam oynanan Atlanta Hawks maçında 73 sayı kaydetti. Doncic böylece Kobe Bryant'ın 2006'daki 81 sayılık maçı sonrası NBA'de bir maçta en çok sayı bulan oyuncu oldu.

Dallas'ın yıldız oyun kurucusu Luka Doncic, dün gece tarihi bir performansa imza attı. Takımının Atlanta Hawks'ı deplasmanda 148-143 yendiği maçta Doncic 73 sayı, 10 rebound ve 7 asist ile oynadı.

24 yaşındaki Sloven yıldız, Kobe Bryant'ın 2006'daki 81 sayılık maçı sonrası NBA'de bir maçta en çok sayı bulan oyuncu oldu.

Kobe Bryant, 22 Ocak 2006'da takımının Toronto'yu konuk ağırladığı maçta 81 sayı bularak NBA tarihinde bir maçta en çok sayı atan 2'nci oyuncu olmuştu.

Rekor ise 100 sayı ile Wilt Chamberlain'e ait.

NBA'de gecenin diğer sonuçları ise şöyle: