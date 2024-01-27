Kobe'den sonra ilk: Doncic'den 73 sayı
Dallas Mavericks'in yıldız oyuncusu Luka Doncic, dün akşam oynanan Atlanta Hawks maçında 73 sayı kaydetti. Doncic böylece Kobe Bryant'ın 2006'daki 81 sayılık maçı sonrası NBA'de bir maçta en çok sayı bulan oyuncu oldu.
Dallas'ın yıldız oyun kurucusu Luka Doncic, dün gece tarihi bir performansa imza attı. Takımının Atlanta Hawks'ı deplasmanda 148-143 yendiği maçta Doncic 73 sayı, 10 rebound ve 7 asist ile oynadı.
24 yaşındaki Sloven yıldız, Kobe Bryant'ın 2006'daki 81 sayılık maçı sonrası NBA'de bir maçta en çok sayı bulan oyuncu oldu.
Kobe Bryant, 22 Ocak 2006'da takımının Toronto'yu konuk ağırladığı maçta 81 sayı bularak NBA tarihinde bir maçta en çok sayı atan 2'nci oyuncu olmuştu.
Rekor ise 100 sayı ile Wilt Chamberlain'e ait.
NBA'de gecenin diğer sonuçları ise şöyle:
Indiana Pacers 133-131 Phoenix Suns
Charlotte Hornets 104-138 Houston Rockets
Toronto Raptors 107-127 Los Angeles Clippers
New Orleans Pelicans 83-107 Oklahoma City Thunder
Memphis Grizzlies 107-106 Orlando Magic
Milwaukee Bucks 100-112 Cleveland Cavaliers
San Antonio Spurs 116-100 Portland Trail Blazers