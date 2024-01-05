Koç Üniversitesi yurdunda yaşanan olaya ilişkin iki şüpheli serbest bırakıldı

Koç Üniversitesi'nin yurdunda öğrenciler arasında yaşanan ırk ve mezhep ayrımcılığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada iki şüpheliden biri "yaralama", diğeri ise "cinsel saldırı" suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Koç Üniversitesi'nin yurdunda öğrenciler arasında yaşanan ırk ve mezhep ayrımcılığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada iki şüpheliden biri "yaralama", diğeri ise "cinsel saldırı" suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında F.B. ve A.D "müşteki, şüpheli", H.E.K. ise "bilgi sahibi" sıfatıyla emniyette ifade verdi.

Yurtta kalan öğrencilerden F.B'nin A.D'ye cinsel saldırıda bulunduğu ve bu nedenle olay günü yaşanan tartışma sırasında A.D'nin F.B'yi kesici aletle yaraladığı iddia edilirken, olaya ilişkin bilgisine başvurulan H.E.K'nin iddiaları doğruladığı öğrenildi.

Savcılık ifadelerinin ardından hakimliğe sevk edilen şüphelilerden A.D. "yaralama", F.B. ise "sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

F.B'nin savcılık ifadesinde, H.E.K'nin kendisine karşı ırk ve mezhep konusunda ayrımcılık yaptığını ve ütüyle zarar vereceğini söyleyerek tehdit ettiğini öne sürdüğü kaydedildi.

F.B'nin yaralanmasına ilişkin alınan doktor raporlarına göre "basit tıbbi müdahale ile iyileşmez nitelikte yaralanması" olduğu belirtildi.