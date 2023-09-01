Koca duyurdu: Yeni sağlık uygulaması "Telemedicine" başlıyor

Mardin'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Koca, uzaktan sağlık uygulaması "Telemedicine"nin önümüzdeki süreçte nerede, nasıl başlayacağının duyurusunu yapacaklarını bildirdi. Kuduz vakalarında artış yaşandığına ilişkin iddialara da değinen Koca, görülme sıklığında artış olmadığını söyledi, yeterli aşı stokuna sahip olunduğunu savundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de kuduz aşısıyla ilgili herhangi bir sorun olmadığını, ayrıca hastaneye başvuran kuduz vakalarında da bir artış görülmediğini bildirdi. Koca, hastaların bazı işlemlerinin uzaktan, online sistemle gerçekleştirilebilmesine olanak sağlayacak "Telemedicine" uygulamasına da kısa süre içinde başlanacağını bildirdi.

Bakan Koca, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'u valilikte ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

"KUDUZ AŞISIYLA İLGİLİ HERHANGİ BİR SORUNUMUZ YOK"

Piyasada kuduz aşısının bulunamadığı ve kuduz vakalarının görülme sıklığının arttığına ilişkin iddialara yönelik soru üzerine Koca, "Aşıyla ilgili herhangi bir sorunumuz yok, yeterince aşımız var. Bizim teknoloji transferiyle yerlileştireceğimiz 3 aşıdan birisi de kuduz aşısı, diğer iki aşı da Hepatit A ve su çiçeği. Vakalarımız açısından hastaneye müracaat eden hastalarımızda da bir artış olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim" dedi.

Koca, bazı şehirlerde ishal, kusma şikayetlerinde artış olduğuna yönelik soru üzerine, şunları kaydetti:

"Yer yer, bölgesel şebekeden, su arıtmadan kaynaklı ishal vakalarını görüyoruz. Halk sağlığı ekiplerimiz sahada, yaygın bir şekilde analizlerini çok sıkı bir şekilde yapıyor. Klorlamayı yakından takip ediyoruz. Gerektiğinde filyasyon yaparak, kaynağına inerek, hastalığın kaynağını ortadan kaldırmak noktasında da bir gayret ve çaba içinde oluyoruz. Bir salgın, genel bir salgın olduğundan söz etmek mümkün değil."

UZAKTAN SAĞLIK UYGULAMASI BAŞLIYOR

Hastaların hastaneye gitmesine gerek kalmadan bazı işlemlerinin uzaktan, online sistemle gerçekleştirilebilmesine olanak sağlayacak "Telemedicine" uygulamasına ilişkin soruya karşılık Koca, sistemin özellikle takipli ve kronik hastalar için uzaktan rapor ve reçete ihtiyacı açısından önemine dikkati çekti.

Bazı kronik hastaların laboratuvar tetkiklerinin önden talebinin bu sistemle yapılabileceğini, sonuçlarının da uzaktan gösterilebileceğini dile getiren Koca, "Hastaneye gelişi mümkün mertebe azaltabilecek bir yaklaşım tarzı. Bunu aile hekimlikleri dahil olmak üzere, YAŞAM dediğimiz Sağlıklı Yaş Alma Merkezlerimizden öncelikle başlamak üzere genel olarak planlıyoruz. Yönetmeliği yayımlandı, önümüzdeki süreçte de nerede, nasıl başlayacağının duyurusunu yaparak hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, e-Reçete sistemine 5 dil eklenmesi üzerine gündeme gelen tartışmaların anımsatılması üzerine, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişilere Türkçe dışında reçete yazılımı söz konusu değildir. Altını öncelikle çiziyorum. Yapılmak istenen şudur, özellikle Türkiye her geçen gün sağlık turizminin üssü olmaya, önemli üç ülkeden biri olmaya doğru hızlı ilerliyor. Yabancı olan hastanın kendi ülkesinde reçetesinin anlaşılır olmasını sağlamak için yapılan bir düzenlemedir. Birileri konuyu bir yerlere çekmek istiyor, varsın nereye çekerlerse çeksinler. Hakikat bundan öte değildir."

MERDİVEN ALTI UYGULAMALAR

Koca, kendilerini doktor olarak tanıtan kişilerce, "merdiven altı" olarak tabir edilen yerlerde yapılan estetik operasyonların önünü geçmek için bir çalışma yürütülüp yürütülmediği sorusuna karşılık, şu bilgileri paylaştı:

"Bu asla kabul edilebilir bir durum değil. Özellikle sağlık turizmi açısından da algımız açısından da son derece önemli. Çok yakın takipteyiz. Buradan özellikle ifade etmek istiyorum, özel sektör başta olmak üzere bu tarz uygulamaların tepesinde olacağız. En ufak bir yanlış veya hizmetin doğru yapılamadığının ortaya konması durumunda affetmeyeceğimizi buradan ilan etmek istiyorum. Arkadaşlarımız da sahadalar, yer yer baskınların olabileceğini de bilsinler. Her an birçok kuruluşumuzu denetliyor olacağımızı buradan söylemek istiyorum. Bunu asla affetmiyoruz."