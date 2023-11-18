Koca, önce Bakanlık koltuğunu sonra da hastanesine teşviği kapmış!

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in "Turquality Destek Programı" kapsamında sağlık turizmi markalarına verdiği destekle ilgili Meclis'e verdiği soru önergesine gelen yanıtta, Sağlık Bakanı Koca'nın kurucusu olduğu Medipol Hastanesi’ne bugüne kadar 5.9 milyon TL’lik destek sağlandığı anlaşıldı. Duruma tepki gösteren CHP'li Emir, "Koca’nın bakanlık koltuğuna oturur oturmaz ilk işi, kurucusu olduğu hastaneye destek sağlamanın yollarını aramaya başlaması olmuş" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bakanlık koltuğuna oturmasının hemen ardından kurucusu olduğu Medipol Hastanesi’nin destek kapsamına alındığı ortaya çıktı.

CHP’li Murat Emir’in sorusunu yanıtlayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Medipol Hastanesi’ne bugüne kadar 5.9 milyon TL’lik destek sağlandığını açıkladı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Ticaret Bakanlığı'nın "Turquality Destek Programı" kapsamında sağlık turizmi markalarına verdiği destekle ilgili iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın yanıtlaması istemiyle Meclis'e yazılı soru önergesi sunan Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Hastanesi’ne sağlanan desteklerin ayrıntılarının açıklanmasını istedi.

5,9 MİLYON LİRA DESTEK SAĞLANMIŞ

Emir’in soru önergesini yanıtlayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, destek programı kapsamına alınacak yararlanıcının belirli bir iş yönetimi kalitesi, operasyonel mükemmellik düzeyi ve markalaşma potansiyeline sahip olması şartı arandığını belirterek, Medipol Hastanesi’nin 27 Kasım 2019 tarihinde marka destek programına dahil edildiğini ve bugüne kadar firmaya 5.9 milyon TL’lik destek sağlandığını açıkladı.

Koca’nın 2018 yılının temmuz ayında bakanlık koltuğuna oturduğunu hatırlatan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, yanıtla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"GÖREVE GELİR GELMEZ RANT SAĞLAMA YOLLARINI ARAMAYA BAŞLIYORLAR"

"AKP’li bakanlar, genel müdürler, bürokratların hemen hepsi göreve gelir gelmez bir şekilde ya kendi firmalarına ya da yakınlarının, yandaşlarının firmalarına fayda sağlama, rant sağlama yollarını aramaya başlıyor ve bir şekilde bunun da yolunu buluyor. Yağlı ballı ihaleler, işler alınıyor dediğimizde de bize tepki gösteriyorlar. Ticaret Bakanı'nın yanıtından da anlıyoruz ki; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bakanlık koltuğuna oturur oturmaz ilk işi, kurucusu olduğu hastaneye destek sağlamanın yollarını aramaya başlaması olmuş. Bir yıl içinde de Ticaret Bakanlığı'ndan destek almaya başlamışlar.

Bugüne kadar sağlanan destek de 5.9 milyon TL. 2019 yılından bu yana düşündüğümüzde bu paranın bugün çok daha fazla, milyonlarca TL’ye ulaştığını söyleyebiliriz. Bir bakanın, oturduğu bakanlık koltuğunu kullanarak kendi hastanesine milyonlarca TL’lik fayda sağlamış olması kesinlikle kabul edilemez ve bu desteğin ayrıntıları ilgili kurumlar tarafından derhal soruşturma konusu edilmelidir. Diğer yandan Ticaret Bakanı, toplam 13 adet sağlık turizmi sektörü markasının desteklerden faydalandığını söylemiş ancak kimlerin bu destekten yararlandığı sorumuzu da yanıtsız bırakmış. Ticaret Bakanını da şeffaf olmaya ve milyonlarca TL’lik desteklerin kimlere verildiğini açıklamaya davet ediyoruz."