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Kocaeli'de 2 günlük 'denize girilmemesi uyarısı'

Kocaeli'de Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle mavi bayraklı alan dışındaki tüm plaj ve koylarda 2 gün süreyle denize girilmesinin tehlikeli olduğu uyarısında bulunuldu.

Güncel
  • 25.08.2023 16:40
  • Giriş: 25.08.2023 16:40
  • Güncelleme: 25.08.2023 16:46
Kaynak: AA
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Kocaeli'de 2 günlük 'denize girilmemesi uyarısı'

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle yarın ve 27 Ağustos'ta denize girilmesinin tehlikeli olduğu uyarısında bulunuldu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları dolayısıyla hafta sonu Kovanağzı, Kerpe, Miço Koyu, Kumcağız ve Cebeci'de cankurtaran hizmeti verilen mavi bayraklı alan dışındaki tüm plaj ve koylarda denize girmenin tehlikeli olduğu belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlardan cankurtaran hizmeti verilmeyen plaj ve koylarda denize girmemesi istendi.

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