Kocaeli'de 2 günlük 'denize girilmemesi uyarısı'

Kocaeli'de Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle mavi bayraklı alan dışındaki tüm plaj ve koylarda 2 gün süreyle denize girilmesinin tehlikeli olduğu uyarısında bulunuldu.

Güncel 25.08.2023 16:40 Giriş: 25.08.2023 16:40

Güncelleme: 25.08.2023 16:46 Kaynak: AA

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