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Kocaeli'de CHP'nin mahalle temsilciğine saldırı: 1 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde CHP'nin mahalle temsilciliğine saldırıda bulunan D.D. gözaltına alındı.

Güncel
  • 11.09.2023 14:31
  • Giriş: 11.09.2023 14:31
  • Güncelleme: 11.09.2023 14:37
Kaynak: DHA
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Kocaeli'de CHP'nin mahalle temsilciğine saldırı: 1 kişi gözaltına alındı
Fotoğraf: DHA

Kocaeli’nin Derince ilçesinde, bir binanın giriş katındaki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) mahalle temsilciliğinin camlarını kırıp, içerideki eşyalara zarar veren D.D. gözaltına alındı.

D.D.'nin ifadesinde, “Kılıçdaroğlu benim hemşehrim. ‘Seçimi kazanacağız’ dedi, bizi kandırdı” dediği belirtildi.

Olay, gece saatlerinde Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

D.D., bir binanın giriş katındaki CHP mahalle temsilciliğinin camlarını kırıp, içeriye girerek eşyalara zarar verdi. 

Şikayet üzerine polis ekipleri, D.D.'yi gözaltına aldı.

Emniyette işlemleri devam eden D.D.’nin ifadesinde “Kılıçdaroğlu benim hemşehrim. ‘Seçimi kazanacağız’ dedi, bizi kandırdı” dediği belirtildi. 

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