Kocaeli'de TÜBİTAK yerleşkesinde yangın
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan TÜBİTAK yerleşkesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına ilişkin açıklama yapan Vali Seddar Yavuz, "Helikopter desteği de talep ettik. Devletin tüm imkanlarıyla müdahale ediliyor. İnşallah kısa bir süre içerisinde netice alacağız" dedi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) yerleşkesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
TÜBİTAK yerleşkesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Helikopter desteği de talep ettik. Devletin tüm imkanlarıyla müdahale ediliyor. İnşallah kısa bir süre içerisinde netice alacağız" dedi.