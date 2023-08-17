Kocaeli'de TÜBİTAK yerleşkesinde yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan TÜBİTAK yerleşkesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına ilişkin açıklama yapan Vali Seddar Yavuz, "Helikopter desteği de talep ettik. Devletin tüm imkanlarıyla müdahale ediliyor. İnşallah kısa bir süre içerisinde netice alacağız" dedi.

Güncel 17.08.2023 17:34 Giriş: 17.08.2023 17:34

Güncelleme: 17.08.2023 17:41 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA