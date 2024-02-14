Kocaeli'nde dökümhanede patlama: 3 işçi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir dökümhanede meydana gelen patlamada 1'i ağır 3 işçi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir dökümhanede meydana gelen patlamada 1'i ağır 3 işçi yaralandı.

Olay, Köşklü Çeşme Mahallesi 563. Sokak'ta metal alanında faaliyet gösteren dökümhanenin eritme kazanında meydana geldi.

Henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen patlama neticesinde 3 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan K.Y., A.M. ve yabancı uyruklu M.A'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. İşçilerden M.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.