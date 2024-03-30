Kocaeli'nin ardından Diyarbakır’da çevre faciası: Ham petrol sulama kanalına karıştı

Diyarbakır’da yol yapım çalışması esnasında, Hazro ilçesindeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) ait petrol boru hattına müdahale sonucu sızıntı meydana geldi. Ham petrol, Başlar Barajı'ndan çıkan sulama kanallarına karıştı.

Diyarbakır’da yol yapım çalışması esnasında, Hazro ilçesindeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) ait petrol boru hattına müdahale sonucu sızıntı meydana geldi. Ham petrol, Başlar Barajı'ndan çıkan sulama kanallarına karıştı.

Alınan bilgiye göre, Hazro ilçesine bağlı kırsal İncekavak Mahallesi’nde bulunan TPAO’ya ait sahadan uzanan petrol boru hattı, yol yapım çalışması esnasında patladı. Çevreye yayılan ham petrol, Başlar Barajı’ndan çıkan sulama kanalına karıştı. Çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

TPAO’ya bağlı ekipler olay yerine gelerek, onarım ve temizleme çalışmaları başlattı. Ekiplerin bölgedeki temizlik çalışmaları devam ediyor.