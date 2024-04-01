Kocaeli'nin iki ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde CHP, Kandıra ilçesinde ise bağımsız aday Cengiz Kan seçim sonuçlarına itiraz etti. Her iki ilçe seçim kurulu da itirazları değerlendirmeye aldı.

Kocaeli'nin Körfez ve Kandıra ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz edildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre, AKP'nin adayı Şener Söğüt, CHP adayı Tayfun Balıkçı'yı 1395 oyla geçerek belediye başkanı seçilirken, CHP sonuçlara itiraz etti.

İlçe Seçim Kurulu itirazı değerlendirmeye alırken, Kandıra ilçesinde de AKP'li Erol Ölmez'e 885 oyla kaybeden bağımsız aday Cengiz Kan, sandık sonuçlarını incelediklerini ve itiraz edeceklerini söyledi.

Körfez ilçesinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AKP Adayı Şener Söğüt, resmi olmayan sonuçlara göre, belediye başkanı oldu.

CHP, Körfez Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı ise 1395 oy farkla seçimi kaybetti.

Aradaki oy farkının az olması sebebiyle CHP, ilçedeki 399 sandığın tamamına itiraz etti. Toplam 5 bin 73 oyun geçersiz sayıldığı ilçede, İlçe Seçim Kurulu'nun itirazı değerlendirdiği öğrenildi.

KANDIRA’DA 885 OY FARK

Kandıra ilçesinde ise AKP'nin adayı Erol Ölmez, bağımsız aday Cengiz Kan karşısında 885 oy farkla seçimi kazandı.

İlçede 2 bin 556 oy ise geçersiz sayıldı.

Bağımsız aday Cengiz Kan, sandık sonuçlarını incelediğini belirterek, “Bağımsız aday olduğumuz için değerlendirmeleri kendimiz yapıyoruz. Durumun hukuki üslubuna bakıp, evrakları ona göre düzenleyip harekete geçeceğiz. Yarın saat 15.00’e kadar itiraz hakkımız var. Müsait bir zamanda gidip, itirazlarımızı yapacağız” dedi.