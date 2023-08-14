Kocaeli, Sakarya ve Zonguldak'ta denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bazı plajlar, Zonguldak'ta Kapuz plajı, Sakarya'da ise tüm plajlarda olumsuz deniz koşulları nedeniyle bugün denize girilmesine izin verilmiyor.

Kocaeli, Sakarya ve Zonguldak'ta olumsuz deniz koşulları nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı.

Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle bugün ilçede mavi bayraklı Kerpe, Kovanağzı, Miço, Kumcağız ve Cebeci plajları dışındaki tüm plaj ve koylarda denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu belirtildi.

Yurttaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyı ilçeleri Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da da yoğun dalga ve rip akıntısı nedeniyle bugün denize girilmesine müsaade edilmiyor.

Zonguldak'ta ise sadece Kapuz plajında rüzgar nedeniyle denize girişler yasaklandı.