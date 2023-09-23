Kocaeli’ndeki orman yangını söndürüldü: 3 kaplumbağa öldü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle bölgede 3 kaplumbağa öldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Pelitli ile Mollafenari Mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma yürüttü.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, bölgede 3 kaplumbağanın telef olduğu görüldü.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gebze Pelitli Mahallesi'nde çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahale sonucu kontrol altına alınmıştır. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" ifadesine yer verdi.