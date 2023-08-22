Kocatepe Camii’nde fotoğraf çekimine 1 yıl 6 ay hapis istemi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocatepe Camisi'nde fotoğraf çekimi yapan yönetmen ve model hakkında, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 9'ar aydan 1 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

Kocatepe Camisi'nde fotoğraf çekimi yapan yönetmen Bilal Kısa ve model Ezgi Cebeci ilgili iddianame tamamlandı:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kısa ve Cebeci hakkında 9'ar aydan 1 yıl 6'şar yıla kadar hapis cezası istendi.

Şüphelilerin gözaltına alındıktan sonra dini değerleri aşağılama amacıyla değil sanatsal gaye ile gerçekleştirdiklerini belirttikleri eylemin, ifade hürriyeti kapsamında olduğunu beyan ettikleri aktarılan iddianamede, şüphelilerin sevk edildiği mahkemece adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldıkları hatırlatıldı.

İddianamede şu ifadeler yer aldı:

"Fotoğrafların şüpheliler tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşılarak yayıldığı, eylemin herkes tarafından öğrenilecek şekilde aleniyet kazandığı, bir bütün halinde eylem değerlendirildiğinde, şüpheli Kısa tarafından şüpheli Cebeci'nin Kocatepe Camisi'nde fotoğraflarının çekilerek internette ve sosyal medyada paylaşılması şeklindeki eylemin halkın bir kesiminin benimsediği İslam dininin değerlerini aşağılayıcı nitelik taşıdığı değerlendirilmiştir."

"Din ve ibadet hürriyeti, anayasanın 24. maddesinde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9. maddesinde güvence altına alınan temel bir hak ve hürriyettir. İbadet yerlerine anayasal bir hak ve hürriyet olan din ve ibadet hürriyetinin koruma şemsiyesinde gelen birisi, bu hak ve hürriyetin bir gereği olarak ibadette bulunma hakkına sahiptir. Diğer yandan şüphelilerin savunmalarında iddia ettikleri şekilde sanatsal gayelerle camide fotoğraf çekmek isteyen birisi de ifade özgürlüğü hakkını kullanmaktadır. Her iki hak ve hürriyet de anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınan hak ve hürriyetlerdir. Şu halde bu hak ve özgürlüklerin kullanımında adil denge nasıl sağlanacaktır? İfade özgürlüğünün buradaki sınırı nedir, hakkın kullanımı nasıl mümkün olabilecektir? Sanatsal mülahazalarla ifade özgürlüğünü kullandığını iddia eden ancak ibadet yerlerinin dini kural, usul, esas ve ritüellerine uymayan birinin bu durumda oraya ibadet hürriyetini kullanmak üzere gelen kimselerin hak ve hürriyetini, ayrıca o ibadet yeri için belirlenen normları ihlal etmiş olacağı açıktır."