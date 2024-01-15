Kokarcaya karşı mücadele

Üretim maliyetleri, tekelleşme ve tüccarların altında ezilen fındık üreticisinin başı şimdi de kahverengi kokarca ile dertte. Fatsa’da bugün 'Kokarca ile Mücadele Çalıştayı' düzenlenecek. Çalıştayda sorunun çözümü tartışılacak.

Haber Merkezi

Girdi maliyetleri altında her geçen gün ezilen ve neredeyse üretemeyecek duruma gelen fındık üreticisi şimdi de istilacı bir tür olan kahverengi kokarca ile başı dertte.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde üreticiler, istilaya karşı bugün "Kokarca ile mücadele çalıştayı" gerçekleştirecek. Fatsa Kokarca ile Mücadele Platformu öncülüğünde yapılacak Çalıştay, Belediye Kültür Sarayı’nda saat 13.00’te başlayacak. Çalıştay, Fatsa Kokarca ile Mücadele Yürütme Kurulu üyesi Ahmet Özdemir’in açılış konuşmasıyla başlayacak. Sonrasında Ali Merdan Çelik’in "Gıda egemenliği, geleceğimiz için bir yol" temalı konuşması gerçekleşecek. Ziraat Mühendisleri Odası üyesi Caner Gökçe’nin "Kahverengi kokarca ile mekanik ve kimyasal mücadele yönetimi" temalı sunumu ile çalıştay devam edecek. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden Prof. Dr. Cem Özkan ise "Tarım zararlıları ve biyolojik mücadele, faydalı böceklerin kullanımı" başlıklı konuşma yapacak. Çalıştay soru-cevap ile sona erecek. Çalıştay’a çağrı yapan Fatsa Kokarca ile Mücadele Yürütme Kurulu üyesi Ahmet Özdemir, “Geçen yıl kokarca, bölgemize yerleşti. Biz ilk defa böyle bir durumla karşılaştık. 2013 yılında Çin’de başlayan durum artık ülkemize ulaştı. Bu durum büyük bir sorun. Kokarca durumunu fark eder etmez, mücadeleye başladık. Platform kurduk. Bölgedeki üreticileri bilgilendirme yaptık. İlaçlama çalışmaları yaptık. Kokarca ile mücadelenin kamuoyu mücadelesine dönüşmesi gerektiğini düşündük. Bu anlamda Çalıştay düzenlemeye karar verdik” diye konuştu.

(Fotoğraf: AA)

ZARARI ÇOK BÜYÜK

Özdemir şöyle devam etti: “Tarım sadece gıda yetiştirmek değil, aynı zamanda dünyadaki iklim ve tahıl krizi göz önünde bulundurulduğunda ülkemiz bir lokomotif konumunda. Fındık piyasasının dünyada belirleyiciyiz. Bu yüzden şimdiden önleminin alınması lazım. Bu soruna önlem alınmazsa zararları çok büyük olur.”