Kolaya bir zam daha, 2.5 litre 45 TL oldu
Kola fiyatlarına bir zam daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yapılan zamla 2,5 litrelik kola fiyatının 45 TL'ye yükseldiğini belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
Seçimlerin ardından üst üste yapılan zamlar ve döviz kurunda yaşanan sert yükseliş gıda ürünlerine de yansıdı. Geçen ay gazlı içecek fiyatlarına yapılan zammın ardından bir zam daha geldi.
Artan kur ve yakıt #zam larından sonra Coca cola’ya bir zam daha #ZamGeldi 2.5 litre cola 45 ₺ gözünüz aydın. pic.twitter.com/mhSx3t9SzJ— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) July 28, 2023
Son zamla beraber 2,5 litrelik kolanın fiyatı 45 TL olacak. 1 litrelik kolanın fiyatı ise 30 TL.