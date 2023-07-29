Kolaya bir zam daha, 2.5 litre 45 TL oldu

Kola fiyatlarına bir zam daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yapılan zamla 2,5 litrelik kola fiyatının 45 TL'ye yükseldiğini belirtti.

Güncel 29.07.2023 11:00 Giriş: 29.07.2023 11:00

Güncelleme: 29.07.2023 11:08 Kaynak: Haber Merkezi