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Kolaya bir zam daha, 2.5 litre 45 TL oldu

Kola fiyatlarına bir zam daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yapılan zamla 2,5 litrelik kola fiyatının 45 TL'ye yükseldiğini belirtti.

Güncel
  • 29.07.2023 11:00
  • Giriş: 29.07.2023 11:00
  • Güncelleme: 29.07.2023 11:08
Kaynak: Haber Merkezi
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Kolaya bir zam daha, 2.5 litre 45 TL oldu

Seçimlerin ardından üst üste yapılan zamlar ve döviz kurunda yaşanan sert yükseliş gıda ürünlerine de yansıdı. Geçen ay gazlı içecek fiyatlarına yapılan zammın ardından bir zam daha geldi. 

Son zamla beraber 2,5 litrelik kolanın fiyatı 45 TL olacak. 1 litrelik kolanın fiyatı ise 30 TL.

Kolaya zam geldi, 2.5 litre 40 TL oldu
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