Köln’de 29 Ekim etkinlikleri: Türkiye Cumhuriyeti 100, Kültür Forumu 30 yaşında

Türkiye Almanya Kültür Forumu, 29 Ekim'de hem Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’ncü, hem de kendi kuruluşunun 30’ncu yıldönümü için panel ve gala düzenleyecek.

Merkezi Almanya’nın Köln kentinde olan Türkiye Almanya Kültür Forumu, 29 Ekim tarihinde hem Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’ncü, hem de kendi kuruluşunun 30’ncu yıldönümü dolayısıyla zengin içerikli iki panel ve bir gala akşamı düzenliyor.

WDR’in (Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu) yayın salonlarında gerçekleştirilecek etkinliğe Türkiye ve Almanya’dan çok sayıda politikacı, sanatçı, yazar ve müzisyen de katılacak.

Federal Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir’in açılışını yapacağı etkinlik programında Cumhuriyet’in 100 yıllık tarihinin eleştirel bir değerlendirmesini içeren bir panel de yer alıyor.

KulturForum’dan yapılan açıklamaya göre etkinliklere katılacak konuşmacılar şöyle:

Ezdard Reuter (çocukluk ve gençlik dönemi Ankara geçmiş olan Mercedes Benz’in eski Başkanı), Berivan Aymaz (Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Meclisi Baskanvekili – Yeşiller), Oya Baydar (Yazar, Yorumcu), Hasan Cemal (Gazeteci-Yazar), Can Dündar (Gazeteci-Yazar), Aslı Erdoğan (Yazar), Deniz Yücel (Gazeteci-Yazar) ve Osman Okkan (Belgesel Yönetmeni, KulturForum Sözcüsü), Renan Demirkan (Oyuncu, Yazar), Tuba Sarıca (Gazeteci, Yazar), Gerrit Wustmann (Gazeteci, Yazar), Lale Akgün (eski Federal Milletvekili, SPD), Ziya Pir (eski TBMM Milletvekili, HDP), Christiane Schlötzer (Süddeutche Zeitung eski Türkiye Muhabiri), Günter Seufert (Gazeteci-Yazar, Sosyolog) Günter Wallraff (Gazeteci, Yazar)...

Yunanistan ve Almanya kökenli ünlü şarkıcı Alexandra Gravas ve Mehmet Akbaş’ın verecekleri konserle renk katacakları gecenin bir diğer etkinliği de uzun yıllardır Almanya’da Türkiye kökenli göçmenlerin müzik tarihini araştıran İmran Ayata’dan “E5, Türkiye und Dönüs Yolu” başlıklı kısa bir “müzik dersi”.

Etkinlikler 29 Ekim günü saat 14.00’te WDR’in “Küçük Yayın Salonu”nda (Kleiner Sendesaal) “Kültür Alışverişi: Eşit Düzeyde mi?“ başlıklı bir panelle başlayacak. WDR’den Gazeteci Murad Bayraktar’ın yöneteceği toplantının konuşmacıları Renan Demirkan, Osman Okkan, Tuba Sarıca ve Gerrit Wustmann.

Saat 16.30’da başlayacak “Türkiye Cumhuriyeti 100 Yaşında – Bir Eleştirel Değerlendirme” başlıklı toplantı Deutsche Welle’den Banu Güven tarafından yönetilecek. Konuşmacılar ise şöyle: Lale Akgün, Oya Baydar, Hasan Cemal, Ziya Pir, Christiane Schlötzer, Günter Seufert.

Saat 18.00’den itibaren “Büyük Yayın Salonu”nda (Grosser Sendesaal –Klaus-von-Bismarck Saal) başlayacak olan gala akşamı ve konserli bölümünün sunumunu ise WDR/Cosmo’dan Evren Zahiroviç ve Deutsche Welle’den Aydın Üstünel üstlenecekler.

KültürForum, 1993 yılında Köln’de kuruldu. Türkçe’nin ve Almanca’nın büyük yazarları Yaşar Kemal ile Günter Grass’ın vefat ettikleri 2015 yılına kadar birlikte Onur Başkanlığı’nı yürüttükleri KültürForum, geçtiğimiz 30 yıl içinde Mikis Theodorakis ve Zülfü Livaneli’nin kurduğu Türkiye Yunanistan Dostluk Girişimi ve Hrant Dink Forumu ile yoğun işbirliği içinde yankı getiren uluslararası kültür ve medya projeleri gerçekleştirdi. Türkiye’de baskı altında olan kültür, sanat ve medya insanları ile dayanışma kampanyaları da sürdüren Forum, tanınmış yazar ve politikacıların desteğiyle yürüttüğü “Hukuksal Destek Fonu“ ile Türkiye’de çok sayıda politik tutuklu ve ailelerine yardımcı olmaya çalışmakta.

Etkinlikleri izlemek isteyenler biletlerini eventim.de ya da reservierung@das-kulturforum.de üzerinden satın alabilir ya da rezerve edebilirler.