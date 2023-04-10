Gürsel Köksal

Aşırılığı besleyen Merkez
Almanya’daki son kamuoyu yoklamalarına bakılırsa bu pazar günü genel seçim yapılsa ülkedeki aşırı sağcı örgütlerin en güçlüsü olan AfD (Almanya...
Dünyanın en eski gazetesi Wiener Zeitung kapandı
Avusturya’nın başkenti Viyana merkezli, dünyanın en eski günlük gazetesi Wiener Zeitung'un yayınına dünden itibaren son verildi. İlk olarak 1703 yılında...
Rusya’nın paralı askerleri
En üst düzey yöneticilerinin açıklamalarına bakılırsa bir iç savaşın eşiğinden dönen Rusya’daki son gelişmeler nedeniyle özel askeri birlik Wagner, uluslararası...
Gelecek pandemiden insanlığı Küba’nın aşısı kurtarabilir, ama!
Küba’da sosyalizmin inşasını ve başarısını engellemek için ABD emperyalizmi tarafından on yıllardır sürdürülen ambargo biçimdeki ekonomik savaş tüm insanlığın sağlığını...
Osman Kavala'yı hedef alan diziye Almanya'dan büyük tepki
Türkiye Almanya Kültür Forumu, Güzel Sanatlar Akademisi (Akademie der Künste), Sınır Tanımayan Gazeteciler ile iki büyük yazar örgütü PEN Berlin...
Seçim bitti, Almanya gündeminde şimdi Solingen ve Sivas var!
Türkiye tarihinin şimdiye kadar yaşanmış belki de en anti-demokratik, en adaletsiz seçimi ve seçim sonuçları daha önce olduğu gibi şimdi...
Yurtdışındaki vatandaşlarımız: “Bu sonucun sorumlusu biz değiliz”
Türkiye’deki ikinci tur seçimleri, Almanya’da da yurttaşlarımız tarafından heyecanla izlendi. Dernek lokallerinde, partilerin temsilciliklerinde, cami derneklerinde, cafe ve lokantalarda ya...
Bundesliga’da hayal kırıklığı
Bayern Münih yine şampiyon. Herşey yolunda gitseydi Almanya, bu cumartesi bir futbol mucizesi yaşayacaktı ve son 10 yıldır ilk kez...
Almanya çifte vatandaşlığın önündeki engelleri kaldırıyor
Almanya’da hükümetin gündemindeki Vatandaşlık Yasası reformunun önümüzdeki dönemde Federal Meclis’te görüşülerek yasalaşması bekleniyor. Aslında İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa değişiklikleri...
Almanya “nitelikli işçilerini” bekliyor!
Almanya’da iktidardaki üç partili koalisyon hükümeti, kurulduğundan bu yana en ağır krizlerinden birini yaşıyor. Hükümetin büyük ortakları SPD (Almanya Sosyal...
Almanya’da demokrasi 175 yaşında
Almanya’da halk tarafından seçilmiş ilk meclisin toplandığı 18 Mayıs resmi törenlerle ve şenliklerle kutlanıyor. 1848 devrimleri sürecinde, o dönem “serbest...
Erdoğan Almanya’da neden daha da güçlü?
Almanya’daki seçmenlere kalsaydı Erdoğan pazar günü büyük farkla seçilmiş olacaktı. Sadece Almanya’da değil, diğer zengin Avrupa ülkelerinde de durum böyle....
Almanya da Türkiye’yi yakından takip ediyor
Türkiye’deki seçimlerle ilgili haberler tüm dünyada olduğu gibi Almanya’da da yakından takip edildi. Türkiye kökenli göçmenlerin yaşadıkları kentlerde dernek lokallerinin ya...
Almanların da gündemi Türkiye’nin geleceği
Bu soru sadece Türkiye’yi değil, başta Avrupa olmak üzere birçok ülkesinde hükümetleri, medyayı ve halk kitlelerini meşgul ediyor. Almanya Türkiye’yle olan...
Alman dış politikasının temel kriteri Ukrayna Savaşı!
Almanya’nın ve dünyanın Hitler faşizminden kurtulduğu 8 Mayıs bu yıl da yasaklı bir biçimde kutlandı, daha doğrusu kutlanmadı. Ukrayna Savaşı...
Erdoğan giderse demokrasinin şansı olabilir
Türkiye’nin 13’ncü cumhurbaşkanını ve TBMM’nin 28’nci dönem milletvekillerinin seçiminde oylarını yurtdışındaki temsilciliklerde kullanan seçmenler için bugün son gün. Yüksek Seçim...