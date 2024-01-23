Kolon kesenler 135 gündür firari

Ezgi Apartmanı’nın kolonlarını kesip 35 kişinin ölmesine neden olan Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hâlâ firari. Hayatının kaybedenlerin yakınları iki sanığın 135 gündür yakalanmamasını isyan ediyor.

İsmail ARI

Depremde 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı’nın yıkılmasına neden olan Kervan Pastanesi’nin firari sahipleri 135 gün geçmesine rağmen hâlâ yakalanmadı. Maraş’ın Onikişubat ilçesindeki 10 katlı Ezgi Apartmanı, 6 Şubat günü saat 04.17’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı. Sadece apartman görevlisi Mulla Kenger ile oğlu Mesut Kenger’in sağ olarak kurtulduğu binada 35 kişi hayatını kaybetti.

876’ŞAR YIL CEZA İSTENDİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, binayı inşa eden müteahhit ve tadilat yapan Kervan Pastanesi’nin yıkımda asli kusurlu oldukları belirtildi. KTÜ’nün raporunda Kervan Pastanesi perde duvarında havalandırma için delikler açıldığı, zemin kat ile asma kat arasında fretli kolonun kesildiği, pastanenin servis asansörü için tabliyede statik ve mimari projede bulunmayan bir boşluk açtığı anlatıldı. KTÜ’nün raporu üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Kervan Pastanesi’nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in, mevcutlu olarak savcılığa getirilmesi talimatı verdi. Ancak haklarında “olası kastla kasten öldürme ve yaralama” suçlarından 876 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’i kayıtlı adreslerinde bulamadı.

Ezgi Apartmanı’nda yaşamını yitirenlerin yakınları ise 135 gündür firari olan ve avukatlıklarını Prof. Dr. Ersan Şen’in üstlendiği Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in yakalanmamasına tepkili.

Öte yandan firari Kervancıoğlu’nun AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan başta olmak üzere birçok AKP’li ile fotoğrafı bulunuyor. Hatta geçen haftalarda AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’un da firari Kervancıoğlu ile fotoğrafı ortaya çıkmıştı.