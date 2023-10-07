Komik avansa çarklar durdu

MESS, Öz Çelik-İş ve Türk Metal üyesi işçilere avans verecek. 2 bin 900 TL’lik avansı düşük bularak kabul etmeyen Birleşik Metal-İş ise 42 fabrikada 1 saat iş bıraktı. İşçiler, “MESS sabrımızı taşırma” dedi.

Emek Servisi

Birleşik Metal-İş, Öz Çelik-İş ve Türk Metal ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasındaki Grup Toplu İş Sözleşmesi (TİS) süreci devam ediyor. İşveren sendikası MESS, işçi sendikalarının farklı oranlarda avans ödemesi talebini kısmen kabul etti. Öz Çelik-İş ve Türk Metal Sendikası tarafından avans ödemesinde anlaşılırken Birleşik Metal-İş, MESS’in teklifini reddetti. Dün sabah itibarıyla Birleşik Metal-İş üyesi işçiler 1 saat iş durdurdu.

TARİHTE İLK AMA…

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş Sendikaları arasında imzalanan bir önceki dönem Grup Toplu İş Sözleşmeleri (TİS), 31 Ağustos 2023 tarihinde sona erdi. Sendikalar, 6356 sayılı Kanun kapsamında, 12 Eylül 2023 tarihinde Grup Toplu İş Sözleşmesi tekliflerini MESS'e iletti. Müzakerelere 26 ve 28 Eylül tarihlerinde başlandı. MESS, yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri devam ederken süreç tamamlanana kadar olan dönem için sözleşme kapsamındaki çalışanlarına avans ödemesi yapılmasına karar verdi. Sözleşme imzalandığında ise söz konusu ödemeler, oluşacak birikmiş farklardan alınmış sayılacak. Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki yaklaşık 185 bin çalışan tarihte ilk kez avans ödemesi almış olacak.

MESS’in ödeme yapacağı miktar ise dikkat çekici. Birleşik Metal-İş’in talebi yüzde 30; Türk Metal ve Öz Çelik-İş’in ise 5’er bin TL’ydi. Türk Metal ve Çelik-İş ile MESS; 4 bin 750 TL brüt, 2 bin 900 TL net avans ödemesi üzerinde anlaştı.

42 FABRİKADA İŞ DURDU

Buna karşın Birleşik Metal-İş dün MESS kapsamında örgütlü olduğu 42 fabrikada iş durdurdu. Yapılan eylemlerde işçiler, “MESS şaşırma, sabrımızı taşırma” sloganları attı. Fabrikalarda okunan metinlerde, şu ifadeler kullanıldı: “Metal işçileri, ağır çalışma koşulları altında, en asgari ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak hale geldi. Aldığımız, ücretlerle geçinmek mümkün değil. Hepimiz borçla yaşar hale geldik. Kışa girdiğimiz bugünlerde masraflarımız daha da arttı. Okullar açıldı, çocuklarımızın okul giderlerini karşılamamız gerekiyor, önümüzdeki aydan itibaren ısınma masraflarını da ödemek durumunda kalacağız. Hemen her gün yapılan zamlar nedeniyle de temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldik. Giderlerimiz artarken gelirlerimiz ise artmak bir yana azalıyor. Hepimiz yüzde 27’lik vergi dilimine girdik, bazı arkadaşlarımız daha üst dilimde. Bunun anlamı, aylık cebimize giren paranın azalması demektir. Aylık gelirimiz azalıyor, reel ücretlerimiz sürekli geriliyor, bunu yanında masraflarımız ise artıyor.”

DAYATIYORLAR

Konuya ilişkin BirGün’e değerlendirme yapan Birleşik Metal-İş Genel Sekreteri Özkan Atar, yapılacak yüzde 30 zammın ilk altı aylık ücret zammından mahsup edilmesinin talep ettiklerini hatırlattı. Ancak kendilerine dayatma yapıldığına değinen Atar, “Bu tür dayatmalara boyun eğmeyeceğimizi 2015 grevlerimizde ve sonraki dönemlerde gösterdik ve göstermeye de devam ettik. Ancak, aynı dayatmacı yaklaşımın bugün de sürdürülmek istendiğini görüyoruz. Dayatmacı toplu sözleşme düzenine ve anlayışına teslim olmadık, bu düzeni yıktık ve yeniden inşa ettirmeyeceğiz” dedi.

“Ön zam talebimiz için MESS’e bağlı tüm işyerlerinde üretimden gelen gücümüzü kullanmaya başlıyoruz” diyen Atar, “Bizlerin en küçük talebini bile karşılamayanlara, bin dereden su getirenlere, dayatmada bulunanlara mücadelemizle yanıt vereceğiz. Bu mücadelemiz, toplu sözleşme taleplerimizin karşılanmasını sağlayana kadar, çeşitli yöntemlerle sürecektir” diye konuştu.

Öte yandan 29 Eylül’de başlayan toplu sözleşme süreci ilk toplantının ardından 60 gün sürecek. Görüşmelerde anlaşma sağlanamazsa sendikalar grev kararı alabilir.