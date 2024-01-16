Komisyon kelimeyi 'sakıncalı' buldu, Demirtaş'ın mektubuna el konuldu

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kayseri Cezaevi'nde tutulan Songül Adın'a bir mektup gönderdi. Mektup okuma komisyonu Demirtaş'ın yazdığı 'biz' kelimesini gerekçe göstererek mektuba el koydu.

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kayseri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutulan Songül Adın adlı mahkuma bir mektup gönderdi.

Mektup okuma komisyonu ise Demirtaş'ın gönderdiği mektubu 'sakıncalı' bulundu.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, komisyon 'sakınca'yı ise şöyle gerekçelendirdi:

"Mektup içindeki kartın tamamında terör örgütü mensuplarına moral ve motivasyon sağlayıcı söylemler, örgüte bağlılığı artırıcı cümleler olması ve alenen biz vurgusu yaparak terör örgütünden kopuşları engelleyici ifadeler olması kanaatiyle..."

Söz konusu kararın ardından Adın, itiraz ederek mektubun kendisine keyfi bir şekilde verilmediğini belirtti, mahkemeye başvurdu. Kayseri 2. İnfaz Hakimliği ise Demirtaş için, "Terör örgütü propagandası yapmak suçundan ceza infaz kurumunda bulunduğu görülmüştür" diyerek itirazı reddetti.

"'BU HAKSIZLIKLARA DİRENECEĞİZ' DEMİŞ"

Mektubun Adın'a verilmemesini eleştiren DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Songül Adın Mardinli bir mahpus. Kendisi Kürt meselesinden dolayı cezaevinde. Adın, 'Sayın Selahattin Demirtaş bize mektup gönderdi. Mektupta, 'Biz bu haksızlıklara direneceğiz' gibi cümleler var' diyor. Cezaevi mektup komisyonu da demiş ki, 'Selahattin Demirtaş 'biz' kelimesini yazarak örgüt mensuplarını motive ediyor, bundan dolayı bu mektubu vermiyoruz. Başka hiçbir şey yok. Bu gerekçeyle mektuba el konulmuş. Bu olay inanılacak bir hadise değil ama maalesef bu yaşandı. Buradan kamuoyuna ve medyaya söylüyorum: Gözlem kurulunun kararı ve infaz hakimliğinin kararı elimizde. Ağır ceza mahkemesi de gerekçe sunmadan bu hukuksuzluğu onaylamış. 'Biz' kelimesi yazıldığı için mektup engellenmiş. Niye? Demirtaş Kürt mahpusları motive ediyor, moral veriyor. Bakın gerekçe bu. Bu durum asla kabul edilemez ve biz bu olayın peşini bırakmayacağız."