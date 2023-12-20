Komisyona katılan işçi: “10 lira borç alıp çocuğa verdim”

Asgari ücret görüşmelerine katılan işçi Öztürk, “Çocuğuma 10 lira verebilmek için borç aldım. Bir baba için utanç verici” dedi. CHP’li Ağbaba enflasyonun telafisi için asgari ücret 19 bin 372 TL olması gerektiğini söyledi.

Ekonomi Servisi

Milyonlarca emekçi ve ailelerini yakından ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun önceki gün yapılan ikinci toplantısından da sonuç çıkmadı. Komisyonda yer alan işçiler, alım güçlerinin nasıl eridiğini anlattı. Taşeron işçi Durmuş Öztürk, "Bir yerlerden çocuğuma 10 lira verebilmek için borç aldım. Bir baba için bu utanç verici” dedi.

Bu yıl, önceki yıllardan farklı olarak asgari ücret görüşmelerinde; TÜRK-İŞ heyetinde dört farklı iş kollarında çalışan 4 işçi de yer alıyor. Komisyon toplantısına katılan Adana Şehir Hastanesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Hatice Akgedik ve Karayolları’nda 9 yıldır taşeron olarak çalışan Durmuş Öztürk asgari ücret görüşmelerini değerlendirdi.

Ev kirası ve bir aylık ekmek parasıyla aldığı asgari ücretin bittiğini söyleyen Öztürk, "Bizim çocuklarımız da var. İster istemez bizim çocuklarımız da meyve yemek istiyor. Bizim çocuklarımız da peynir yemek istiyor. Bunları yiyemiyor. Gelişimleri zayıf oluyor" diye konuştu. Öztürk, devamla şunları söyledi: "Çocuklarımız okula gidiyor, 10 lira para istiyor veremiyoruz. Bundan daha önce çocukların Öğretmenler Günü vardı. Oğlum geldi dedi ki; 'Baba, Öğretmenler Günü kutlayacağız. Bana 10 lira para verir misin' dedi. Ben de dedim ki; 'Oğlum 10 lira param yok', 'Bizde neden para olmuyor' dedi. Sabaha kadar da uyuyamadım. Bir yerlerden, çocuğuma 10 lira verebilmek için borç aldım. Bir baba için bu utanç verici. Asgari ücret ile çalışan işçilerimiz için yaşam standartlarına uygun ve sofralarından aç kalkmamaları için, çocukları da dahil olmak üzere güzel bir ücret istiyoruz."

İşçilerden Hatice Akgedik ise kadın işçilerin yaşadığı sorunları anlatırken, "Türkiye’de kadın olmak çok zor. Bir kadın olarak kendi ayaklarının üzerinde durmak, tek başına mücadele etmek maalesef çok zor. Kadınlar çok zor durumda, asgari ücretlilerimiz zor durumda. İşçiler beslenemiyor. En azından pazara gittiğimiz zaman temel ihtiyaçlarımızı almak zorundayız ama alamıyoruz. Yarısını alıyoruz, yarısını alamıyoruz. Bir markete gittiğimiz zaman temel ihtiyaçlarımızı alamıyoruz. Bunu işverenlerimize de çok söyledim. Alım gücü bitti insanların. 'Semt pazarlarında insanlar yerlerden çürük meyve toplayıp evlerine götürmek için nasıl mücadele ettiklerini bir görün' dedim. 'Kendinizi bizim yerimize koyun' dedim. Herkes elini vicdanına koysun" ifadelerini kullandı.

19 BİN 372 TL OLMALI

Görüşmeler sürerken sendika ve muhalefet partileri, asgari ücretle ilgili beklentilerini açıklamaya devam ediyor. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TÜİK ve büyüme verilerinden yola çıkarak bir asgari ücret hesabı yaptı. Asgari ücretin yıllık tespit edilmesiyle ilgili hükümet tarafından yapılan açıklamaların ülke gerçeğiyle örtüşmediğini dile getiren Ağbaba, "1 yıllık asgari ücretin enflasyon karşısında 6 ay dahi dayanamayacağı ve eriyeceği bir gerçektir. Bu nedenle geçen yıl olduğu gibi asgari ücretin 6 aylık periyotlar halinde belirlenmesi en doğru yol olacaktır" dedi. Asgari ücret hesaplanırken öncelikle enflasyon kayıplarının telafi edilmesini gerektiğini dile getiren Ağbaba, "Asgari ücret hesaplanırken büyüme rakamının da hesaba katılması ve emekçilerin hakkı olan payı GSYH'den alması gereklidir. Yıllık büyüme ortalaması 4,6 olmuştur. Diğer yandan, Merkez Bankası 2024 yılı için enflasyon beklentisini yüzde 36 olarak açıklamıştır. Ocak-Temmuz 2024 dönemi için bizim teklifimize göre, asgari ücretin en az net 19 bin 372 lira olması gerekmektedir" dedi.

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ASGARİ ÜCRET YILDA 4 KEZ GÜNCELLEMELİ

DİSK üyeleri "Vergide Adalet, Gelirde Adalet” yürüyüşlerine Artvin’de devam etti. Ata Park’ta bir araya gelen sendika üyeleri Halit Paşa Kavşağı’na kadar yürüdü. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu burada yaptığı açıklamada, yıllardır insanca yaşanacak bir asgari ücret için mücadele ettiklerinin altını çizdi. Çerkezoğlu, "Asgari ücrette biz rakamların peşinde koşmak istemiyoruz, insanca yaşanacak asgari ücret istiyoruz. Enflasyon tek haneli rakamlara düşene kadar, asgari ücretin yılda dört defa tekrarlanması gerektiğini söylüyoruz" diye konuştu. Çerkezoğlu, en düşük emekli aylığının da en azından asgari ücret düzeyine yükseltilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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2024 OCAK-TEMMUZ ASGARİ ÜCRET HESABI