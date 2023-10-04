Konak Belediye Başkanı Abdül Batur: Deniz suyu binaların temellerine ulaştı

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Kordon sahili bölgesinde deniz suyunun bina temellerine ulaştığını söyledi

BİRGÜN EGE

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Kordon sahili şeridine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Batur, "Kordon sahilindeki binalar 50 senelik ortalama. Deniz suyunun binaların temellerinde olduğu biliyoruz. Elle bile kırılabilen beton temeller. Sağlam diye birbirimizi kandırmayalım” dedi.

Batur, şunları dile getirdi:

“K Bölgesi uygulaması doğruydu. Oradaki apartmanlar bize müracaat ettiğinde, binasını yenilemek isteyen apartman sahiplerine eksik inşaat veriyorduk ama K sınırı ile ilk inşaat ruhsatı aldığı yıldaki inşaat hakları veriliyor. Bunun için bile odalar mahkemelere gidip, uğraştı. Neden aynı katı, aynı inşaatı yapacak ama sağlıklı bir bina yapacak. Buna neden itiraz edilir. Artı bir imar hakkı da vermedik. Bunlara bile itiraz ediliyor. Yaptığımız kentsel dönüşüm planında 1,5 senemizi kaybettik. Şehir Plancıları Odası mahkemeye müracaat etti, biz ise bir üst mahkemeden İzmir'e emsal olacak bir karar aldık. Biz topyekûn kurtarmalıyız. Şehir Plancıları Odası’na bu planla ilgili bilgilendirme, sunum yaptık. Askıda da itiraz etmediler, daha sonra mahkemeye müracaatın son günü mahkemeye müracaat ettiler. 1,5 senemiz gitti, geri geliyor mu zaman. Yeni çıkan bir kanun taslağı var. Muvafakat 2/3'tü kentsel dönüşümde, parsel bazında karar yeter oranı. Bu oran değişiyor. Bazı şeyler yapıyoruz. Bunu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ile paylaştıktan sonra kamuoyuyla da paylaşacağız. Bence İstanbul, Ankara, İzmir için ayrı kanun olmaz.”