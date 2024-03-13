KONDA Araştırma Genel Müdürü'nden 'kararsız seçmen' yorumu: Böyle bir şeyle karşılaşmadık

KONDA Araştırma Genel Müdürü Aydın Erdem, genel seçimlerden sonra her iki seçmenden birinin kararsıza döndüğünü söyledi. Erdem, "Sorduğumuz her iki kişiden biri kararsızdı. Hiçbir seçimde böyle bir şeyle karşılaşmadık. O kararsızlık hali siyasetten uzak durma hali sayılara da yansıdı" diye konuştu.

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin anket sonuçları gelmeye devam ederken KONDA Araştırma Genel Müdürü Aydın Erdem, "Hiçbir seçimde böyle bir şeyle karşılaşmadık" diyerek kararsız seçmen sayısının arttığını belirtti.

Seçmenin birinci gündeminin ekonomi olduğunu söyleyen Erdem, "AKP seçmenleri ekonomi yönetiminden memnun değil. Beklediği rahatlamayı göremedi. Enflasyon artışlarından duyulan rahatsızlık oldukça yüksek seviyelerde" diye konuştu.

Erdem, “Muhalif seçmenler seçim başarısızlığı sonrası yaşanan tartışmalar yüzünden yaka silktiler. Erdoğan'a oy verenler de ekonominin iyi olmaması nedeniyle kararsız oldular” dedi.

Cumhuriyet'ten Şeriban Kıraç'ın sorularını yanıtlayan Erdem, “Biz araştırmalar kapsamında gelecek üç ayda ekonomik kriz, kendi hayatınızda ekonomik zorluk bekliyor musunuz diye soruyoruz? AKP’lilerin ekonomik kriz beklentisi yüzde 40, CHP'lilerin beklentisi yüzde 80 oluyor. Ekonomik kriz beklentisi artıyorsa AKP’lilerde de CHP’lilerde de artıyor. O yüzden Erdoğan diğer bileşenlerle hareket etti. Erdoğan’nın seçmeniyle olan duygusal bağını insanların ekonomik durumu kolay kolay kıramıyor” ifadelerini kullandı.

2023 Genel Seçimleri'nden sonra kararsızlarda artış olduğuna vurgu yapan Erdem, "Hiç ölçmediğimiz kadar parti tercihi vermeyen bir kitle gördük. Biz bugün önüne sandık gelse oyunu kime vereceksin diye soruyoruz. Sorduğumuz her iki kişiden biri kararsızdı. Hiçbir seçimde böyle bir şeyle karşılaşmadık. O kararsızlık hali siyasetten uzak durma hali sayılara da yansıdı. Daha önceden oturup siyasetin her şeyini konuşan didik didik eden kişi son seçimlerinden sonra artık ben uğraşamam onarla falan diyor. İnsanların siyasetle ilişkisi çok zayıfladı" ifadelerini kullandı.

"ARTIŞ, İKİ BLOKTA DA GÖRÜLÜYOR"

Kararsızlardaki artışın her iki blokta da görüldüğünü belirten Erdem, "Muhalif seçmenler seçimden yaşanan başarısızlık ve seçim sonrası yaşanan tartışmalar yüzünden yaka silktiler. Erdoğan ve AKP’ye oy verenler de ekonomi yönetiminin iyi olmaması nedeniyle kararsızlığa döndüler. Oylarının karşılığını ekonomide görmediler. Ekonomik iyileşme henüz yok. Vatandaş henüz durumdan memnun değil. Enflasyon artışlarından duyulan rahatsızlık oldukça yüksek seviyelerde" diye konuştu.

İSTANBUL DEĞERLENDİRMESİ

İstanbul değerlendirmesi de yapan Erdem, "Ekrem Bey kendini partilerden bağımsız konumlandırıyor. Bu iyi bir strateji. Ekrem İmamoğlu muhalefet seçmeninde bir etki üretiyor ve muhalif partiler arasındaki tartışmalardan ayrı bir strateji izleyerek kendi akvaryumundaki kararsız seçmenleri kendi tarafına çekebilir.

İktidar tarafındaki kararsızlar için ise ekonomik kırılganlıklar yüksek, onlar biraz daha sandığa gitmeyecek gibi görünebilirler ama Erdoğan daha sahneye çıkacak konuşacak son bir hafta nasıl bir kart ortaya çıkaracak, ona bakmak gerekiyor. Kentsel dönüşümle ilgili bir proje çıkarabilir. İstanbul’daki insanların yüzde 92’si devletin desteği olmadan ben evimi yenileyemem diyor. Bu çok kilit bir nokta. Erdoğan bunu kullanabilir. Erdoğan’nın kalesi ev kadınları...

Mesela kararsız bir ev kadını şu anda kocasının kazandığı para ev giderlerine yetmiyor. Çocuğunu özel okula gönderirken enflasyon yükselince çocuğunu devlet okuluna göndermiş. Kapısına gidiyoruz kime o vereceksin diyoruz kararsızım diyor. Ama önüne sandığı koyduğunuzda yine oyunu Erdoğan’a verecek mesela. Kararsız seçmen kolay vazgeçmiyor partisinden" dedi.